TNT ha dato l’ok per la produzione della seconda stagione di una serie tv appartenente al genere thriller: stiamo parlando di The Alienist

The Alienist 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

The Alienist 2: trama, cast, anticipazioni serie tv

TNT ha dato l’ok per la produzione della seconda stagione di una serie tv appartenente al genere thriller: stiamo parlando di The Alienist. Lo show arriverà sul palinsesto della rete televisiva americana il 26 luglio 2020, per poi approdare su Netflix a data ancora da destinarsi. Il secondo ciclo di episodi, denominato “The Angel of Darkness” avrà un totale di 8 puntate dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Per chiunque volesse recuperare la prima stagione, questa è ancora presente sul catalogo di Netflix.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv abbiamo la possibilità di vedere della seconda stagione di The Alienist; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Alienist: Angel of Darkness - Season 2 | Official Trailer | TNT

The Alienist 2: la trama

La trama dello show è ispirata alla saga di romanzi nata dalla penna di Caleb Carr. Nel secondo capitolo di The Alienist verrà appunto ripreso il secondo libro della trilogia, intitolato The Angel Of Darkness; gli eventi si svilupperanno a partire da un anno rispetto a quanto accaduto nella prima stagione. In particolare scopriremo che Sara Howard è diventata un’investigatrice privata e chiederà aiuto al dottor Kezler per un caso di rapimento. Insieme al neo-giornalista John Moore, i due si metteranno alla ricerca di Ana, la figlia di un dignitario spagnolo. Nel corso delle indagini si imbatteranno sull’oscuro passato di una donna misteriosa.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Alienist e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Daniel Brühl veste i panni del Dr. Laszlo Kreizler; Luke Evans nel ruolo di John Moore; Dakota Fanning è Sara Howard; Robert Wisdom interpreta Cyrus Montrose; Douglas Smith veste i panni di Marcus Isaacson; Matthew Shear nel ruolo di Lucius Isaacson; Matt Lintz è Stevie Taggert; Brian Geraghty veste i panni di Theodore Roosevelt; Q’orianka Kilcher interpreta Mary Palmer.

