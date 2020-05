Condividi su

Sondaggi elettorali Tp: Lega ancora prima, crescono M5S e Italia Viva

La proposta di Germania e Francia su un recovery fund europeo di 500 miliardi che elargisca risorse a fondo perduto piace alla maggioranza degli italiani. Il 34% la considera un traguardo molto positivo, il 30,5% si dice favorevole a patto che l’elargizione di risorse avvenga senza condizionalità mentre il 6% è d’accordo ma solo se è la Commissione Europea a gestire i fondi e non i governi. Contrario alla proposta il 27,2% degli italiani. Le motivazioni del no sono due: secondo l’11,3% la proposta avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel ci legherebbe di più ad una Ue da cui invece dovremmo uscire al più presto; il 15,9% è, invece, sicuro che si tratti di una trappola e che alla fine ci ritroveremmo la troika in Italia. Sono questi alcuni dei dati raccolti dall’ultimo sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 20 e il 21 maggio.

Fonte: Termometro Politico

Rimanendo in campo economico, Termometro Politico ha chiesto agli intervistati se sono a favore della garanzia pubblica a un prestito per FCA. Un quarto degli italiani si dice contrario perché FCA ha già avuto troppi soldi pubblici. Il 15,4% è favorevole in quanto il prestito con dietro la garanzia dello Stato è utile per sostenere il mantenimento dei posti di lavoro negli stabilimenti italiani. Il 34,5% è d’accordo solo se FCA porta la sede in Italia mentre il 18,1% vincola la garanzia pubblica al divieto di distribuire dividendi.

Fonte: Termometro Politico

Come ogni settimana, Termometro Politico ha chiesto agli italiani se sarebbero d’accordo nell’uscire dall’euro e dall’Ue. Continua a crescere il numero di persone che non vuole uscire nè dall’euro nè dall’Ue (dal 45,2% al 46,6%) mentre decresce la quota di chi vuole uscire da entrambe (dal 37% al 35,3%).

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp: cala la fiducia nel premier Conte

Per la terza settimana consecutiva cala la fiducia degli italiani nel premier Conte. Secondo Termometro Politico, ad avere poca o nessuna fiducia nel capo del governo è il 56,7% degli italiani contro il 42,7% di chi invece ha abbastanza e molta fiducia nel premier.

Fonte: Termometro Politico

Termometro Politico ha domandato agli italiani se voterebbero un partito di una coalizione che appoggi Conte premier. La maggioranza risponde di no: tra questi il 50,6% motiva la sua risposta affermando di sostenere un partito di opposizione e che quindi non voterebbe mai per una coalizione che appoggi Conte. Ma anche tra le fila della maggioranza giallo rossa c’è chi è contrario a un’ipotesi del genere (8,5%). I favorevoli sono soprattutto nel campo del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle (35,2%) mentre l’idea trova pochi sbocchi tra gli elettori di centrodestra o altri partiti (1,7%).

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp: intenzioni di voto

Infine, Termometro Politico ha rilevato le intenzioni di voto. Si registra una leggera flessione per Lega (29,2%) e Partito Democratico (21,5%). Il Movimento 5 Stelle stampa un netto 15% mentre Fratelli d’Italia cede lo 0,2% e scende al 14,1%. Passo indietro anche per Forza Italia (dal 6,2% al 5,9%). Italia Viva cresce al 3,3% e stacca La Sinistra in calo al 2,5%. Azione è sondata al 2,3%. Chiudono i Verdi (1,5%), insieme a +Europa (1,3%), Partito Comunista (1%) e altri partiti (2,4%).

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali TP: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2700 interviste raccolte tra il 20 e il 21 maggio 2020.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it