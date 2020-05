Il colosso dello streaming Netflix ha dato il via per la produzione di una nuova serie tv appartenente al genere thriller/drama: Anatomy of Scandal

Condividi su

Anatomy of Scandal: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il colosso dello streaming Netflix ha dato il via per la produzione di una nuova serie tv appartenente al genere thriller/drama: stiamo parlando di Anatomy of Scandal. A occuparsi della serie tv sarà David E. Kelley (il quale ha già lavorato su diversi titoli di successo tra cui The Crazy Ones e Big Little Lies; nonché è stato produttore di show come Doogie Howser, The Practice e Ally Mcbeal). La prima stagione di Anatomy of Scandal sarà composta da un totale di 6 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

L’appuntamento per la visione, dal momento che lo show è da poco entrato in produzione, è ancora a data da destinarsi, ma sicuramente Netflix si occuperà della distribuzione.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama della serie tv e vediamo se sono già stati annunciati i nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast.

Anatomy of Scandal: la trama

La trama dello show gira intorno la storia di un politico di Westminster, il quale subisce un’accusa di stupro che rischia di creare seri danni non solo al matrimonio, ma anche alla sua immagine, sconvolgendo la propria vita quotidiana. Nonostante la moglie in un primo momento sia completamente convinta dell’innocenza del marito, la pulce del dubbio si insinua quando l’avvocato dell’accusa è certa della colpevolezza ed esibisce prove che mettono a dura prova la verità dei fatti.

The Order 2: trama, cast, anticipazione serie tv. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Al momento non sono state rilasciate informazioni per quel che concerne i nomi degli attori che andranno a comporre il cast di Anatomy of Scandal; non appena Netflix annuncerà i dettagli provvederemo tempestivamente ad aggiornarvi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it