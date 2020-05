Condividi su

Daydreamer – Le ali del sogno: trama, cast e quando esce

Canale 5 ha deciso di inserire tra il palinsesto estivo una nuova soap opera di produzione turca: stiamo parlando di Daydreamer -- Le Ali del sogno. Lo show debutterà sul canale televisivo italiano a partire da giugno. La serie tv è composta da un totale di 51 episodi ognuno dei quali dalla durata di circa 120 minuti. Rimarrà la possibilità di visionare le puntate in streaming dopo la messa in onda in prima tv.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama per conoscere, in seguito, quali sono i nomi degli attori che vanno a comporre il cast di Daydreamer -- Le Ali del Sogno.

Prima di passare alla trama, abbiamo la possibilità di godere il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Daydreamer - Le ali del sogno - A giugno, su Canale 5

Daydreamer -- Le ali del sogno: la trama

La trama dello show ruota intorno la storia della famiglia Divit. In particolare, la famiglia possiede un’azienda pubblicitaria di notevole successo con sede a Istanbul. Aziz, capofamiglia e leader dell’azienda, decide di andare in pensione e decide di affidare le redini della compagnia ai suoi figli. Per tale ragione convoca Can e Emre con l’idea di istruirli sul lavoro da fare per l’attività. Can, il fratello maggiore, lavora come fotografo; nonostante la sua fama, decide di tornare a Istanbul per aiutare il padre. Emre, invece, ha esperienza nel campo della contabilità. La vita di Can cambia vertiginosamente grazie all’incontro con una ragazza. Nonostante i due si innamorino, la strada verso la felicità non è semplice come appare.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Daydreamer -- Le ali del sogno e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Demet Özdemir veste i panni di Sanem Aydın; Can Yaman nel ruolo di Can Divit; Özlem Tokaslan è Mevkibe Aydın; Cihan Ercan interpreta Muzaffer “Zebercet” Kaya; Öznur Serçeler veste i panni di Leyla Aydın; Berat Yenilmez nel ruolo di Nihat Aydın; Birand Tunca è Emre Divit; Sevcan Yaşar interpreta Aylin Yüksel.

