NoiPA cedolino maggio 2020: data accredito stipendio, come leggere il pdf

NoiPa cedolino maggio 2020: molti lavoratori sono in attesa di sapere quando cade la data di accredito dello stipendio e come visualizzare online il pdf del cedolino. Come è ormai noto, tuttavia, il cedolino per i dipendenti pubblici e i docenti è già online e si può visualizzare nell’area riservata per vedere a quanto ammonta l’importo dello stipendio. Non ci sono grandi novità da segnalare, fatta eccezione per alcuni cedolini che, a causa dei decreti emanati a causa dell’emergenza epidemiologica, saranno un po’ più gonfi rispetto al solito.

NoiPa cedolino maggio 2020: data accredito stipendio

Per quanto riguarda la data di esigibilità ordinaria dello stipendio relativo al cedolino di maggio per la maggioranza dei dipendenti pubblici, questa è già trascorsa ed è avvenuta venerdì 22 maggio 2020. In questo giorno lo stipendio sarà percepito da insegnanti e personale Ata, ad esempio, a non tutti i dipendenti pubblici riceveranno l’accredito in questo data.

Il personale del comparto sanitario dovrà infatti attendere martedì 26 maggio 2020. Altra data per i supplenti brevi e saltuari della scuola e per i vigili del fuoco, che riceveranno lo stipendio entro massimo 10 giorni dall’emissione, quindi entro venerdì 29 maggio.

Come visualizzare il pdf online dello stipendio

Come visualizzare il cedolino NoiPa in pdf? Sarà sufficiente accedere al portale NoiPa tramite apposite credenziali, effettuare il Login e recarsi nell’area Consultazione pagamenti e stipendi tramite l’opzione Self Service. Una volta raggiunta questa pagina, sarà necessario selezionare l’opzione Inserire il mese di riferimento, quindi scegliere il mese designato, in questo caso maggio 2020.

Per scaricare il pdf del cedolino, una volta entrati nell’area riservata, bisognerà accedere alla sezione Stipendiale e quindi Pagamenti dell’applicazione. Qui sarà possibile scaricare lo stipendio in formato pdf relativamente al cedolino di riferimento, ovviamente quando questo documento sarà disponibile.

