Naspi 2020: come funziona, a chi è rivolta, per quanto tempo è stata prorogata l’indennità di disoccupazione a seguito dell’emergenza sanitaria?

Condividi su

Proroga Naspi 2020 per coronavirus: come funziona e a chi spetta

Proroga Naspi 2020 per coronavirus: come funziona, a chi è rivolta, per quanto tempo è stata prorogata l’indennità di disoccupazione a seguito dell’emergenza sanitaria?

Naspi 2020: proroga automatica anche per Dis Coll

Cosa prevede il Decreto Rilancio per le indennità di disoccupazione Naspi 2020 e Dis Coll? Come risulta dall’articolo 92 del suddetto provvedimento governativo dedicato all’emergenza coronavirus, i sussidi vengono prorogati di due mesi in modo automatico e senza stacchi ma solo nel caso in cui il termine della loro erogazione sia fissato tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Il Decreto Cura Italia era già intervenuto in questo senso prorogando di 60 giorni le scadenze per l’invio delle domande di disoccupazione, in pratica, dando 128 giorni di tempo nel complesso per inoltrare la richiesta a chi ha perso il lavoro involontariamente tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020.

A quanto ammonterà l’assegno?

Sia per quanto riguarda la Naspi 2020, cioè l’indennità prevista per i lavoratori subordinati, che la Dis Coll, l’indennità di disoccupazione rivolta a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata, la decorrenza del rinnovo parte dallo stesso giorno della scadenza. Per quanto riguarda l’importo degli assegni da precisare che ogni mensilità aggiuntiva sarà pari all’ultima mensilità spettante in base alla prestazione inizialmente richiesta.

Infine, bisogna sottolineare che il rinnovo straordinario di due mesi scatta solo se il beneficiario della Naspi 2020 o del Dis Coll, nel frattempo, non sia diventato anche beneficiario di altre misure di sostegno al reddito previste dai provvedimenti dedicati ai lavoratori in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria. In generale, però, la percezione di un’indennità di disoccupazione resta compatibile anche con l’erogazione delle indennità previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it