Coronavirus ultime notizie: calano i contagi, il confronto con febbraio

Coronavirus ultime notizie: il trend positivo relativo al calo dei contagi continua. Anche i dati di ieri, lunedì 25 maggio 2020, sono stati positivi, avendo rilevato una consistente e progressiva riduzione di casi positivi, vittime e ricoveri nelle terapie intensive. Continua così la tendenza positiva, ma non esente da polemiche: dopo gli zero decessi segnalati domenica 24 maggio dalla Regione Lombardia, ieri si è tornati a 34 vittime in regione. Nonostante le notizie positive, comunque, scienziati ed esponenti governativi continuano a raccomandare prudenza e cautela: non è ancora il tempo della movida, ma gli assembramenti dell’ultimo weekend nelle grandi città hanno fatto storcere il naso e preoccupato per il futuro.

Coronavirus ultime notizie: contagi in calo, i dati della Protezione Civile

A oggi sono 230.158 i casi positivi di coronavirus registrati in Italia, con un aumento di 300 casi rispetto al giorno precedente. La Lombardia continua a presentare il primato dei casi, con 148 persone testate positive, quasi il 50% del totale registrato ieri. Il calo generale è stato comunque significativo, visto che si è passati dai 531 casi di domenica ai 300 di ieri. Sono quattro le regioni a presentare zero contagi (Umbria, Molise, Calabria e Basilicata) a cui si aggiunge anche la Provincia autonoma di Bolzano. Il numero dei casi positivi resta comunque il più basso dal 29 febbraio, ovvero dalla fase iniziale dell’emergenza, quando il lockdown non era stato ancora esteso a tutta Italia.

Altro dato che fa ben sperare è il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi riscontrati, che ammonta allo 0,85%, mentre il rapporto tra positivi e nuovi casi testati (sono dunque esclusi i tamponi ripetuti di controllo) è a quota 1,4%, che equivale a dire 14 casi positivi ogni 1000 persone testate.

Coronavirus ultime notizie: i dati su vittime e ricoveri

Per quanto riguarda le vittime, si risale a 92, per un totale di 32.877 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono dunque aumentati i decessi rispetto a domenica scorsa, quando si erano contate 50 vittime, ma con il “caso” degli zero contagi in Lombardia.

Attualmente sono 55.300 le persone malate di coronavirus in Italia, ovvero -1.294 rispetto al giorno precedente. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 541, ovvero 12 in meno rispetto al giorno prima. I pazienti ricoverati con sintomi in altri reparti scendono a 8.185 (-428), mentre quelli in isolamento domiciliare calano a 46.574 (-854).

