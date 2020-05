Condividi su

Conto corrente, Paypal o bancomat: limite minimo prelievo. L’importo

I titolari di un conto corrente o di una carta bancomat o Paypal si trovano spesso con la necessità di voler prelevare pochi soldi, somme esigue per far fronte a una piccola spesa imprevista, o perché non vogliono andare in giro con troppi contanti, o perché semplicemente hanno bisogno di banconote di piccolo taglio, senza contare quei casi in cui il saldo sulla carta è al di sotto dei 20 euro, ma si vorrebbe comunque prelevare la somma residua. Ma è davvero possibile prelevare meno di 20 euro presso gli sportelli ATM? Esiste un limite minimo di prelievo?

Conto corrente: prelevare dal bancomat o con Paypal, qual è la soglia minima?

Mentre esiste un limite massimo di prelievo, soprattutto per evitare accertamenti fiscali, teoricamente non esiste un limite minimo di prelievo. Nella pratica, però, questo limite esiste. I titolari di un conto corrente che vogliono prelevare soldi allo sportello dal bancomat, o allo stesso tempo i titolari di un conto Paypal che hanno intenzione di ritirare basse somme, si trovano spesso nella difficile situazione di non poter avere tagli minimi da 10 euro. Un po’ per disincentivare l’utilizzo del contante, un po’ per i costi di gestione delle banche stesse, il taglio minimo prelevabile presso qualsiasi sportello ATM è di 20 euro. E non è un caso che Poste Italiane decreta a 20 euro il taglio minimo prelevabile da uno sportello per i titolari di Postepay (per prelevare somme più esigue bisognerà recarsi fisicamente presso l’ufficio e operare il prelievo).

Si possono prelevare solo 10 euro?

Ci sono degli sportelli ATM in cui un prelievo di 10 euro (il taglio minimo) è una possibilità che esiste: altre banche, invece, non prendono in considerazione questa ipotesi e il taglio minimo prelevabile è di 20 euro. Di solito questi sportelli danno anche la possibilità di scegliere quali banconote prelevare per arrivare al totale. Ad esempio, se si vogliono prelevare 150 euro, ci potrebbero essere due opzioni: 3 banconote da 50 euro, oppure una banconota da 50 euro e cinque da 20 euro. La possibilità di vedere un taglio di 10 euro non esiste, quindi non sarà possibile prelevare meno di 20 euro.

