Pensioni ultime notizie: accredito aprile, sindacati “usate i bancomat”

Pensioni ultime notizie: l’invito di preferire il prelievo dei soldi tramite bancomat presso gli sportelli ATM si rinnova. Dopo l’appello del governo e dei prefetti, anche banche e sindacati hanno esortato i pensionati a ritirare gli assegni pensionistici tramite prelievo con Bancomat presso gli sportelli ATM. Lo scopo è quello di evitare assembramenti negli uffici pubblici, in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo.

Pensioni ultime notizie: accredito aprile, i timori dei sindacati

L’appello dei sindacati (che hanno invitato i pensionati a praticare metodi più rapidi e meno assembrativi per prelevare la pensione) è seguito subito dal timore più che legittimo per tutti quei pensionati che non dispongono di una carta Bancomat (né di qualsiasi altra carta) che consenta di prelevare. L’allarme è stato dato dal segretario generale della First Cisl, Riccardo Colombani, che citando dati del rapporto Bankitalia, ha spiegato che un terzo del totale dei pensionati non potrà prelevare da ATM perché privo di Bancomat. In questo senso va letta la comunicazione dei sindacati indirizzata alle Prefetture del Mezzogiorno, allertate dei possibili assembramenti presso gli uffici pubblici e i locali delle agenzie bancarie.

Pagamenti giugno 2020: Inps, “I soldi ci sono”

Pensioni ultime notizie: le banche invitano i propri clienti a usare il Bancomat

“Solo per coloro che non sono in possesso della carta bancomat o che abbiano eventuali inderogabili esigenze è stata attivata l’organizzazione del ritiro pensioni in filiale solo al mattino e su appuntamento per evitare assembramenti”, si legge in una nota di Credem. L’istituto si è infatti aggiunto all’elenco delle altre banche che hanno invitato i propri clienti a utilizzare, se possibile, l’opzione del prelievo da ATM. La stessa ABI, infatti, aveva comunicato alle banche di avvertire la propria clientela “con opportune comunicazioni operative”, tramite qualsiasi canale di contatto e comunicazione disponibile, allo scopo di favorire l’organizzazione di eventuali appuntamenti presso la filiale bancaria legati al ritiro delle pensioni.

