Sondaggi politici Noto: fiducia italiani, Zaia surclassa Conte

Uno degli effetti del Covid-19 è stato la sovraesposizione mediatica dei governatori di regione. Complice l’autonomia in campo sanitario garantita dalla Costituzione, i presidenti delle Regioni colpite sono stati, insieme al governo, in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Questa diarchia si è ben presto trasformata in una sequela di fraintendimenti, scontri e rimpalli di responsabilità dall’una e dall’altra parte. Ma ha portato anche molti governatori di Regione a prendere iniziative diversificate per limitare i contagi e proteggere i cittadini.

Sondaggi politici Noto: il modello Veneto

È il caso del Veneto con il suo presidente Luca Zaia che ha applicato il metodo Vo’ Euganeao, il primo comune ad essere infettato, a tutta la Regione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: il Veneto, nonostante sia stata una delle prime Regioni ad essere infettata dal virus, ha avuto meno morti e meno contagiati di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Sondaggi politici Noto: gradimento, Zaia supera il premier Conte

La gestione vincente dell’emergenza è stata una vittoria personale di Zaia. Che ora ne gode i frutti. Infatti, secondo i sondaggi politici Noto per Qn, il gradimento del governatore Veneto è ora ai massimi livelli (52%). Tanto da superare in scioltezza quello registrato dai leader sovranisti nazionali Salvini (31%) e Meloni (34%). Non solo. Zaia surclassa in gradimento anche il premier Conte (44%) che in questa emergenza ha raggiunto vette di fiducia prima inimmaginabili. A sopravanzare il presidente del Consiglio è anche un altro governatore, questa volta dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (48%). Seguono altri colleghi: il presidente della Liguria, Giovanni Toti (44%), quello della Campania, Vincenzo De Luca (41%) e infine i presidenti di Sicilia, Nello Musumeci (40%) e Lombardia, Attilio Fontana (40%). In sostanza, secondo il 59% degli italiani le regioni hanno gestito meglio del governo la lotta al Coronavirus. “Insomma – afferma Antonio Noto, direttore dell’omonimo istituto di sondaggi – i governatori hanno rubato lo scettro ai leader nazionali, bisogna solo capire se si genererà un cambio nella politica nazionale”.

A certificare il buon momento vissuto dai governatori è un altro sondaggio, questa volta realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’ in esclusiva per Affaritaliani.it tra il 15 e 18 maggio 2020. In questa indagine, Luca Zaia e Vincenzo De Luca sono gli unici due Governatori a raccogliere a livello regionale un gradimento superiore al 70% di gradimento mentre a livello nazionale supera il 50%.

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 23/05/2020. Committente: QUOTIDIANO NAZIONALE. Fornitore: Noto Sondaggi Campione: Panel Omnibus rappresentativo degli elettori italiani. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi. Consistenza numerica del campione Mille. Rispondenti (in%) 94%.

