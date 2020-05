La cattedrale del mare: trama e anticipazioni stasera 26 maggio 2020

Condividi su

La prima serata del martedì si apre all’insegna delle grandi emozioni e avventure con La cattedrale del mare. La fiction spagnola, in onda oggi 26 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, dopo il timido esordio della settimana scorsa, approda al suo secondo appuntamento con una nuova coppia di appassionanti episodi.

Torna quindi la serie tv in costume, ambientata nel 1300, che segue le vicende di Bernart e suo figlio Arnau, partiti alla volta di Barcellona per sfuggire alle crudeli leggi feudali e costruire un futuro migliore. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi La Cattedrale del mare!

Nel terzo episodio della fiction iberica, intitolato Desiderio, Arnau è oramai cresciuto e il tempo non ha fatto che acuire la brama di giustizia. Il giovane uomo infatti non alcuni intenzione di assecondare le smanie dei potenti ed è pronto a tutto pur di difendere le proprie idee. Purtroppo però tante sono le difficoltà che il ragazzo deve superare e le catastrofiche condizioni economiche peggiorano ulteriormente la situazione.

Fortunatamente una ricca famiglia decide di aiutare Arnau e Joan dando loro un posto dove vivere. Qui il protagonista de La cattedrale del mare conosce la bellissima Aledis e tra i due immediatamente scatta la scintilla. Tuttavia il padre della ragazza l’ha già promessa in sposa ad un altro uomo e la giovane non può far altro che obbedire al volere del genitore. A questo punto Arnau si unisce in matrimonio con Maria ma il suo cuore è già colmo d’amore per un’altra donna.

La cattedrale del mare ci saluterà con Pentirsi. Arnau lascia Barcellona per entrare a far parte dell’esercito del re. Ben presto il giovane riesce ad emergere dalla massa grazie alle sue innumerevoli virtù che vengono notate dal comandante. quest’ultimo, impressionato dal coraggio del soldato, lo nomina suo scudiero e per cinque lunghi anni al ragazzo vengono affidate pericolose missioni.

Tornato finalmente a casa, Estanyol scopre che la peste ha reso la città un luogo spettrale e anche la moglie Maria è tra le vittime del crudele morbo.

