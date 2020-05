Riapertura palestre e piscine: via libera anche per i centri sportivi che però come tutti i luoghi chiusi e frequentati dovranno rispettare rigide norme

Riapertura palestre e piscine: regole da rispettare per evitare il contagio

Riapertura palestre e piscine: da lunedì 25 maggio 2020 via libera anche per i centri sportivi che però come tutti i luoghi chiusi e frequentati da molte persone simultaneamente dovranno rispettare le norme anti-contagio.

Riapertura palestre e piscine: via libera in quasi tutte le regioni

Riapertura palestre e piscine dopo l’emergenza coronavirus: in quasi tutte le regioni d’Italia, da lunedì 25 maggio 2020, è scattato il via libera alla ripresa delle attività dei centri sportivi. La deadline slitta a inizio giugno solo per Lombardia e Basilicata. Come in tutti gli altri luoghi chiusi e aperti al pubblico, anche in palestre, piscine e centri sportivi in generale andrà attuata una rigida normativa anti-contagio.

Le regole da rispettare

I principi generali da rispettare per la riapertura di palestre e piscine sono distanziamento, igienizzazione e, in alcune situazioni, protezione individuale tramite gli appositi dispositivi. Innanzitutto, dovrà essere misurata la temperatura all’accesso: inibendo l’entrata a chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. In generale, i centri stanno scoraggiando chiunque abbia dei sintomi influenzali a recarsi presso i propri locali. Anche gli ingressi stessi saranno scaglionati sulla base di prenotazioni su fascia oraria. All’interno delle sale poi, molti gestori stanno predisponendo un’apposita segnaletica per orientare i flussi interni e verso l’esterno in modo che venga sempre rispettato il distanziamento personale di sicurezza di un metro.

Negli spogliatoi e nei bagni, nelle sale attrezzi e nelle sale corsi, ovunque, andrà rispettata tale distanza: ma durante gli allenamenti diventa di due metri (nelle vasche delle piscine, ogni nuotatore dovrà avere a disposizione almeno 7 metri quadrati). Niente mascherina obbligatoria durante lo svolgimento degli esercizi ma i dispositivi individuali diventano obbligatori in tutti gli spostamenti interni. In molti centri si dà a disposizione un tempo massimo ai clienti per allenarsi: più o meno un’ora, un’ora e un quarto, inoltre, ogni cliente dovrà munirsi obbligatoriamente di almeno due teli tergisudore ed è tenuto a utilizzare solo bicchieri monouso e bottiglie personali, si legge in molte linee guida inviate su whatsapp dalle palestre.

