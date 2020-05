Vivi e lascia vivere: tutti i colpi di scena dell’ultima puntata che andrà in onda stasera 28 maggio 2020 su Rai 1 dalle 21:25.

Condividi su

Vivi e lascia vivere: trama e anticipazioni ultima puntata 28/5

L’attesa è finita, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Vivi e lascia vivere. La fortunata serie tv, in onda oggi 28 maggio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo ultimo appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero soddisfacente e due nuovi episodi che lasceranno in pubblico senza parole.

Colpi di scena, inaspettate rivelazioni, tante sorprese e commoventi vicende umane, questi i punti di forza della fiction, diretta da Pappi Corsicato, che ha conquistato gli spettatori in trepida attesa del finale di stagione. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi lo sceneggiato!

Vivi e lascia vivere: trama e anticipazioni ultima puntata 28/5

L’ultimo appuntamento di Vivi e lascia vivere si aprirà con La minaccia. La famiglia Ruggero è sconvolta dall’incidente di Giovanni, travolto da un’auto in corsa mentre era di ritorno da una festa dove, come sappiamo, si è scambiato un tenero bacio con il fratello di Sara.

Nel frattempo la polizia continua a cercare Toni, accusato di omicidio in fuga, ma quando l’uomo scopre che il figlio di Laura è in ospedale decide di rischiare l’arresto pur di vedere il ragazzo. Di tutt’altro spirito è Renato che abbandona per la seconda volta i suoi cari e lascia tutti i debiti alla moglie che accetta di pagarli, ignara del fatto che una persona, proveniente dal suo passato, è pronta ricattarla.

Trama e anticipazioni ultima puntata 28/5

Vivi e lascia vivere ci saluterà con l’episodio intitolato Addio. Il tempo è scaduto, Laura e le sue compagne d’avventura devono prendere una decisione importante: vendere o meno l’attività che hanno messo in piedi con tanti sforzi e sacrifici.

Mentre le amiche della Ruggiero sono pronte a combattere, la protagonista sembra essersi arresa al destino ma la realtà è ben diversa. La donna infatti è sotto ricatto e il suo unico pensiero è quello di tutelare i figli.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it