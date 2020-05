Condividi su

Pensione anticipata con invalidità: come averla con l’80%?

Pensione anticipata con invalidità: a chi è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari o superiore all’80% ha la possibilità di andare in pensione in maniera anticipata?

Pensione anticipata: come funziona per gli invalidi all’80%?

I titolari di Legge 104 a cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% hanno la possibilità di uscire dal mondo del lavoro prima della maturazione dei requisiti necessari per usufruire della pensione di vecchiaia? La risposta a questa domanda è affermativa per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che possono andare in pensione all’età di 60 anni e 7 mesi se uomini o 55 anni e 7 se donne con almeno 20 anni di contributi. Una volta soddisfatti tali requisiti si dovranno attendere 12 mesi, ossia si potrà andare in pensione anticipata allo scattare della cosiddetta finestra mobile.

Le agevolazioni per gli invalidi al 74%

Pensione anticipata – bisogna sottolineare che non esiste uno specifico percorso di pensionamento anticipato per chi è invalido al 74%. D’altra parte, coloro cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 74% possono godere di una serie di agevolazioni per uscire dal lavoro. Per esempio, chi si è visto riconoscere tale percentuale di invalidità che ha almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni d’età ed è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 1996 può andare in pensione con 41 anni di contributi nel complesso, in quanto lavoratore precoce. Infine, agli invalidi civili al 74%, in casi di consistente riduzione della capacità lavorativa (67%), viene corrisposto l’assegno ordinario di invalidità nel caso in cui abbiano versato almeno 5 anni di contributi Inps di cui 3 negli ultimi 5 anni.

