Pensioni ultime notizie: c’è una novità in una regione per quanto riguarda l’assegno minimo che sale a 1000 euro da oggi. Ecco per chi e dove.

Condividi su

Pensioni ultime notizie: assegno minimo a 1000 euro da oggi, ecco dove

Pensioni ultime notizie: l’assegno minimo pensionistico sale a 1.000 euro, in più c’è anche un bonus per i lavoratori del turismo. Queste le novità annunciate dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ieri ha ufficializzato le misure determinate dal piano socio-economico messo in atto a livello nazionale per l’emergenza coronavirus e distribuito poi per le varie regioni. Il pagamento delle pensioni integrate a 1.000 euro in Campania è previsto a partire da oggi, venerdì 29 maggio.

Pensioni ultime notizie: assegno minimo 1.000 euro, parla De Luca

Il presidente della regione Campania ha parlato di “una giornata storica”, per l’ufficializzazione e la concretizzazione delle misure messe in atto per aiutare chi ha più bisogno e c hi è stato maggiormente colpito dagli effetti della pandemia. “Grazie al Piano socio-economico della Regione Campania, mettendo in campo quasi un miliardo di euro per fronteggiare la crisi, con valuta 29 maggio 2020, vengono pagati sia il bonus per i pensionati al minimo, sia l’indennità integrativa per i lavoratori stagionali del turismo”. Entrando più nel dettaglio, De Luca ha snocciolato anche qualche numero importante: il complemento a 1.000 euro, infatti, sarà erogato a “170.317 pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo”.

Non solo. De Luca ha parlato anche delle diverse date a seconda della modalità di accredito. “Chi riceve la pensione mediante accredito su libretti postali, conti correnti e carte ricaricabili riceveranno l’integrazione della Regione Campania della mensilità di maggio con valuta 29 maggio”. Oggi riceverà l’integrazione circa il 92% della platea complessiva interessata. “Chi ritira la pensione per cassa allo sportello postale potrà recarsi presso gli uffici postali a partire dal 4 giugno”: dovrà recarsi fisicamente presso lo sportello poco più dell’8% dei diretti interessati. “In quest’ultimo caso”, ha concluso De Luca, “i pensionati che dovranno andare a ritirare il bonus regionale presso gli sportelli riceveranno, entro il 4 giugno, apposita comunicazione da parte di Poste Italiane”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it