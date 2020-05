Secondo i sondaggi elettorali Index per Piazza Pulita, il 55,9% degli italiani giudica negativamente l’esecutivo per come sta gestendo la fase di ripartenza

Sondaggi elettorali Index: fase 2, 55,9% italiani boccia il governo

Dall’inizio della fase 2 una delle parole più inflazionate è caos. Il caos è nei tribunali, nelle spiagge, nei test sierologici, nella movida, nello spostamento tra regioni. E anche nel governo. Gli italiani lo hanno capito. E così non stupisce che il 55,9% giudichi negativamente l’esecutivo per come sta gestendo la fase di ripartenza. I dati sono stati rilevati dai sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita il 28 maggio. Secondo l’indagine, la platea di critici è aumentata dell’1,6% nelle ultime due settimane. Al contempo è diminuito di due punti percentuali al 36,2% il numero di persone che apprezza quanto fatto finora dal governo.

Per ora i pareri negativi sull’azione dell’esecutivo non hanno avuto grandi ripercussioni sulla fiducia del premier Conte. I sondaggi elettorali Index danno il gradimento del presidente del Consiglio in calo di appena un punto al 40%, ma Conte rimane comunque il leader politico che riscuote più fiducia tra i cittadini. Segue Giorgia Meloni di Fdi con il 35%. Terzo posto per Matteo Salvini al 29%. Dietro di lui, Nicola Zingaretti (23%), Carlo Calenda (19%), Silvio Berlusconi (16%), Luigi Di Maio (15%) e Matteo Renzi (10%).

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Index regitra una leggera flessione della Lega che scende al 25,4%. Male anche il Partito Democratico che perde lo 0,3% attestandosi al 21,2%. Il Movimento 5 Stelle sale al 15,5% con Fratelli d’Italia che segue ad un punto di distanza (14,5%). Forza Italia sfiora il 7%. Italia Viva (2,5%) dopo LeU (3,5%), viene superata anche da Azione (2,9%). Adesso il partito renziano deve cercare di non farsi superare anche da +Europa (2,1%) e Verdi (2%). La quota di astenuti e indecisi è data al 41%.

Intanto la paura degli italiani per il coronavirus rimane alta. Lo si capisce da alcuni dati rilevati dai sondaggi elettorali Index. Dall’indagine emerge infatti che questa estate il 69,8% eviterà di prendere l’aereo per andare in vacanza. Nonostante le precauzioni prese dalle compagnie aeree, la maggior parte degli italiani considera l’aereo uno dei mezzi dove è più alto il rischio contagio. Stessa cosa per quanto riguarda i ristoranti. Al 28 maggio solo un quarto degli italiani afferma che tornerà a mangiare nei locali come prima della pandemia.

