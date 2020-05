Condividi su

Concorsi Mibact 2020: bandi da 2000 posti in arrivo, ecco quando escono

In arrivo nuovi concorsi Mibact per aumentare le assunzioni nel 2020 ed entro il 2021, con oltre 5 mila nuove assunzioni previste entro il prossimo anno, di cui più di 2 mila a breve. Oltre al primo bando di concorso già operativo, finalizzato al reclutamento del personale di vigilanza e accoglienza, sono da elencare altri bandi di concorso finalizzati all’assunzione di nuove figure di ruolo. Ecco quali e quanti saranno i posti disponibili nel breve futuro.

Concorsi Mibact 2020: posti e ruoli disponibili

Sono poco più di 2.000 i nuovi posti disponibili previsti dai bandi di concorso di prossima pubblicazione. I posti sono così ripartiti tra i seguenti ruoli:

Profili specialistici : 841 (reclutamento dal 2021);

: 841 (reclutamento dal 2021); Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza : 500;

: 500; Assistenti amministrativi e gestionali : 334;

: 334; Funzionari amministrativi : 250;

: 250; Addetti accoglienza, assistenza, vigilanza, protezione e conservazione : 100;

: 100; Assistenti informatici : 64;

: 64; Personale dirigenziale: 65 Architetti, 20 Amministrativi, 8 Archivisti di Stato, 4 Archeologi.

Requisiti richiesti

I requisiti richiesti per la partecipazione ai bandi Mibact sono quelli generici per la partecipazione ai concorsi pubblici: tra questi la maggiore età, la residenza in Italia, non avere pendenze penali e non essere destituiti dal pubblico impiego. Ai requisiti generici si aggiungeranno senz’altro ulteriori condizioni da rispettare, concernenti soprattutto il titolo di studio (diploma o laurea) in base al profilo professionale per il quale ci si candida. Per saperne di più, tuttavia, sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso, anche al fine di avere maggiore chiarezza su temi come modalità di partecipazione, domanda di presentazione e modalità di svolgimento del concorso stesso.

