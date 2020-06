Condividi su

Rimborso Trenitalia e Italo ritardo: fasce orarie e quanto spetta

Se i treni arrivano in ritardo può spettare il rimborso sul biglietto, ma per quanto riguarda gli importi dipende dal ritardo quantificato dal treno. In ogni caso, sul sito specifico, sono disponibili tutte le informazioni su come ottenere i rimborsi, in quali casi, nonché la modulistica da compilare. Andiamo quindi a sintetizzare come ottenere il rimborso Trenitalia e Italo, quanto spetta e in base a cosa.

Rimborso Trenitalia: come ottenerlo

Come specificato sul sito, in caso di ritardo superiore a 59 minuti, Trenitalia corrisponde un rimborso sul prezzo del biglietto del 25% per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti, e del 50% se il ritardo è superiore a 120 minuti. L’indennità potrebbe corrispondere a un bonus di acquisto di un nuovo biglietto entro 12 mesi, la somma in contanti o il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

In caso di ritardo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca tra i 30 e i 59 minuti, l’indennizzo sul biglietto è del 25% ed è erogato tramite bonus di acquisto del nuovo biglietto da effettuare entro 12 mesi.

Il rimborso andrà richiesto decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo. L’indennizzo può essere richiesto tramite apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia, oppure direttamente sul sito per i biglietti acquistati online o tramite app per mezzo della funzionalità Richiedi Indennizzo. Il rimborso sarà richiedibile anche all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto, tramite Call Center oppure fisicamente presso qualsiasi biglietteria.

Nell’eventualità il ritardo ci sia tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto di corsa semplice, a tariffa 39, 39/AS e “biglietti globali misti”, sarà possibile chiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti (se l’importo del biglietto è pari almeno a 16 euro) o del 50% in caso il ritardo sia superiore a 120 minuti (se l’importo del biglietto è pari almeno agli 8 euro). Anche in questo caso bisognerà compilare uno specifico modulo e lo si potrà fare entro 12 mesi a partire dalla data in cui si è verificato l’evento.

Rimborso biglietti Italo per ritardo: la procedura

Anche sul sito di Italo c’è un’ampia informativa che spiega come richiedere i rimborsi e per quale motivo. Nella pagina delle Faq sono elencate diverse domande che riguardano i rimborsi. Ad esempio, se non si riesce più a partire è possibile richiedere il rimborso? La compagnia spiega che il rimborso del biglietto è ottenibile solo se si acquista un biglietto flessibile e che preveda il rimborso tra le sue condizioni. Se previsto, si può richiedere un rimborso entro 3 minuti dalla partenza del treno direttamente sul sito della compagnia alla sezione Cambia Prenotazione inserendo i propri dati. In alternativa ci si può recare presso le biglietterie in stazione o chiamare il numero di assistenza di Italo (892 020).

In caso di viaggio annullato Italo provvederà al rimborso del biglietto in base al metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto. In caso di pagamento tramite carta di credito o carta prepagata tramite il sito web o Contact Center si potrà ricevere il rimborso con riaccredito sulla carta di credito o prepagata utilizzata.

In caso di pagamento con carta di credito o prepagata, Credito Italo, Borsellino Italo, contanti o bancomat presso le Biglietterie Self Service o personale Italo, si riceverà il rimborso con riaccredito su Credito Italo o Borsellino Italo.

Infine in caso di pagamento doppio si potrà chiedere il rimborso per mezzo della sezione Fai da Te nella pagina Assistenza del sito oppure contattare il numero 892 020.

