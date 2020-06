Condividi su

Offerte del giorno Amazon: ventiquattro ore per comprare in sconto

Almeno una volta nella vita, da quando è esploso il business dell’e-commerce, ci siamo chiesti come un’amica, un parente o un nostro semplice conoscente sia riuscito a prendere un determinato prodotto ad un prezzo stracciato. Ci sono determinate offerte che sono a tempo, per poterne approfittare c’è bisogno di una attività frequente di monitoraggio. In questo articolo proponiamo i migliori prodotti del giorno di Amazon. Avete solo 24 ore di tempo per comprare!

Offerte Amazon a tempo: rivoluziona l’ambiente domestico

Una serie di prodotti tecnologici per la pulizia della casa è stato messo in offerta da questa mattina sulla piattaforma di Amazon. Partiamo subito con il primo: si tratta di Hoover FD22G scopa elettrica ricaricabile 2 in 1. Il prezzo di questo prodotto è di 229,90 euro ma in offerta lo si può trovare a 89,99 euro, un vero e proprio crack. Se doveste optare per una giornata di ozio puro allora la scelta potrebbe essere ben diversa e andrebbe a ricadere senz’altro su questo Robot Aspirapolvere. Si tratta di Ikohs NETBOT S18, un robot 4 in 1, compatibile con Alexa e Google Home, è dotato di mappatura intelligente e sensori anticaduta. Lo si trova ad un prezzo di 218,95 euro al posto di 279,95.

Offerte Amazon: i migliori prodotti della tecnologia in sconto

Offerte del giorno: Nebula Anker Capsule e Xiaomi Note 9 Pro

Tra le altre imperdibili offerte ci sono due prodotti molto appetibili. Il primo è un proiettore portatile per l’intrattenimento domestico. Si tratta del Nebula Anker Capsule, dotato di Wi-Fi intelligente, proietta ad una potenza di 100 ANSI Lumen, ha un altoparlante a 360° e riproduce per circa 4 ore. Il suo prezzo in sconto è di 249,99 euro ma ha un valore di 399,99 euro. Oltre alla tecnologia domestica troviamo anche la sempre interessante telefonia smart, sono infatti attivi su Amazon i pre-ordini per il nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Oltre allo smartphone riceverete anche le cuffie. Tra le specifiche più importanti del dispositivo abbiamo: display 6,67″ Full hd+, 6 GB di RAM e 64 GB di ROM, quadrupla fotocamera e 5020 mAh di batteria. Il prezzo del pre-ordine è di 269,90 euro a fronte di un valore di circa 400.

