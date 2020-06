Condividi su

Offerte Amazon: i migliori prodotti della tecnologia in sconto

Il post-lockdown sembra essere caratterizzato da un forte ricorso al commercio online. Già durante la quarantena la piattaforma di Amazon aveva fatto faville, facendo incrementare del 5% il patrimonio del suo owner, Jeff Bezos, ora le cose continuano ad andar bene. Parte di questo successo è dovuto anche alle allettanti offerte a tempo che ogni giorno passano sul portale del colosso dell’ecommerce. Qui vi proponiamo una serie di prodotti del settore tecnologico sui quali potreste risparmiare un bel po’.

Offerte Amazon: tre prodotti per rendere la casa più smart

Il primo di questi prodotti è già entrato nella casa di molti ed è riuscito non solo ad ambientarsi alla perfezione ma anche a donare un tocco più intelligente all’intero ambiente. Stiamo parlando di Echo Dot (3° generazione), l’altoparlante intelligente, una volta collegato al vostro impianto di casa, vi permetterà di controllare l’ambiente con l’uso della vostra voce. Alexa sarà disponibile per accendere le luci o per abbassare le tapparelle e tanto altro ancora. Il prezzo è di 60 euro ma grazie allo sconto disponibile si può acquistare per 34,99 euro iva inclusa. Gli altri due prodotti sono molto utili per avere a portata di mano sulla propria Tv, programmi come Netflix o Amazon Prime Video. Il Fire TV Stick con telecomando vocale di Alexa vi permette di scegliere cosa guardare usando la voce e accedendo dalla vostra Tv alle piattaforme di streaming più famose. Il suo prezzo è di 39,99 euro iva inclusa mentre, per la versione 4K Ultra HD, il prezzo lievita fino a 59,99 euro.

Offerte Amazon: Samsung A20e e APEMAN Action Cam 4K

Nel ramo telefonia in offerta troviamo il Samsung Galaxy A20e, non un top di gamma ma comunque un prodotto griffato dalla casa sudcoreana. Un display 5,8 HD+, 32 GB di spazio espandibili, 4G, 3GB di RAM e 3000 mAh di batteria. Il suo prezzo è di 135 euro ma in saldo lo si trova a 104,26 euro. Se invece siete amanti delle riprese allora il prodotto che non dovete farvi scappare è la APEMAN Action Cam A77, è una camera portatile 4K, con 20 megapixel, Wi-Fi integrata, impermeabile fino a 30 metri e con telecomando. Il suo prezzo è di 70 euro ma la si trova in sconto a 49,99 euro.

