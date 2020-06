Condividi su

Sondaggi politici Demos: 56% italiani chiede un leader forte per l’Italia

Sospendere alcune regole della democrazia per gestire casi di emergenza è giusto per 4 italiani su 10. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi politici Demos per La Repubblica, realizzati tra il 18 e il 21 maggio. Tra i favorevoli ci sono sia persone preoccupate per la diffusione del coronavirus (43%) che cittadini che non lo sono per niente (35%). Il 59% degli intervistati ritiene, invece, che non si possa derogare alla democrazia nemmeno in casi di assoluta emergenza come quello che stiamo vivendo.

Fonte: Demos

Emerge inoltre dai sondaggi politici Demos un dato già registrato in precedenti rilevazioni: per il 56% degli italiani il Paese ha bisogno di essere guidato da un leader forte (era il 64% due anni fa). Questa necessità è sentita sia da chi si dice preoccupato per la diffusione del coronavirus in Italia (57%). e chi no (51%).

Fonte: Demos

Secondo Ilvo Diamanti, presidente dell’istituto Demos & Pi, “la Democrazia in Italia appare contagiata dal virus dell’emergenza. Che ha ridotto il dibattito politico. Ridimensionato lo spazio dell’opposizione. Enfatizzato il ruolo del Capo. Però si tratta di tendenze di lunga durata. Non sono nate ieri, tanto meno oggi”.

Sondaggi politici Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi. La rilevazione è stata condotta nei giorni 18 – 21 maggio 2020 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.025, rifiuti/sostituzioni/inviti: 7.611) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

