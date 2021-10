Condividi su

Serie tv giugno 2020: calendario uscite e trame principali

Uno sguardo al calendario delle serie tv in uscita a giugno 2020 su Netflix, Amazon Prime Video e altri canali di streaming, dove ormai le serie televisive la fanno da padrone. Passiamo in rassegna le principali uscite, elencando data di uscita e qualche riga sintetica relativa alla trama e vi auguriamo buona visione.

Serie tv giugno 2020: le serie già online

Prima di tutto partiamo dalle uscite dei giorni passati. Su Netflix (e Infinity) è arrivata la 4° stagione di DC’s Legends of Tomorrow, dal 1° giugno, e nello stesso giorno su Infinity da non perdere è l’ultima stagione di Angie Tribeca.

Su Netflix gli amanti degli anime possono finalmente vedere la seconda parte della terza stagione de L’attacco dei giganti. Trasferendoci su Amazon Prime Video, dallo scorso 1° giugno è disponibile la terza stagione di Future Man, tra videogiochi, viaggi nel tempo e, ovviamente, l’obiettivo di salvare il mondo.

Serie tv giugno 2020: le uscite dal 4 al 15

Su Netflix giovedì 4 giugno arriva la prima stagione dell’anime Baki, incentrato sulle vicende di un campione di arti marziali alle prese con cinque violenti condannati a morte che vogliono sfidarlo.

Il 4 giugno è anche il giorno del rilascio della decima stagione della serie tv Profiling su Sky, mentre il giorno dopo, venerdì 5 giugno, su Apple Tv arriva la docuserie Dear…, ispirata agli spot Dear Apple.

Su Sky e Disney+ arriva anche l’interessante docuserie Civiltà perdute con Albert Lin, che unisce avventura, scienza e archeologia in un viaggio in immagini sulle civiltà perdute nel mondo.

Tornando ad Amazon Prime Video il 5 giugno sarà la volta della 1° stagione di El Presidente, serie composta da 8 episodi incentrata sullo scandalo del FIFA Gate del 2015.

Grandi uscite su Netflix, con l’arrivo della quinta stagione di Queer Eye, ma soprattutto con il rilascio della quarta e ultima stagione di Tredici, la serie tv incentrata sulle vicende di un liceo americano coinvolto da una serie di scandali.

Lunedì 8 giugno uscirà su Sky la prima stagione di MotherFatherSon, con Richard Gere. La serie parla dei rapporti tra padre e figlio, che ruotano attorno all’impero mediatico creato dal primo.

Il 9 giugno arriva l’11° stagione di Modern Family, trasmessa sia su Netflix sia su Amazon Prime Video. Da segnalare anche la 7° stagione di New Girl in arrivo su Netflix.

Passiamo ora a mercoledì 10 giugno 2020, giorno di uscita della serie francese Capitaine Marleau, incentrata sulle indagini svolte da una eccentrica capitana della gendarmeria francese. Su Sky la prima stagione.

Sempre su Netflix è molto attesa la serie dark/noir italiana Curon, che segue le vicende di Mario e Daria, che indagheranno sulla improvvisa scomparsa della madre in un luogo che sembra avere molto da nascondere.

Gli amanti dell’horror troveranno pane per i loro denti su Netflix con Reality Z, la serie brasiliana tratta dalla serie britannica Dead Set, che segue le vicende dei personaggi di un reality show bloccati in una casa mentre fuori avviene un’invasione zombie.

Serie tv giugno 2020: le uscite dal 15 al 30

Uscirà su Amazon Prime Video il 15 giugno la serie Dispatches from Elsewhere, serie da 10 episodi in cui 4 persone che si interrogano su quello che manca nelle loro vite si incontrano per caso avendo a che fare con un mistero in comune.

Giovedì 18 giugno è la volta di The Order, con la seconda stagione che arriva su Netflix, e che ruota attorno a uno studente di college che entra a far parte di una setta per vendicare la morte della madre trovandosi nel bel mezzo di una lotta eterna tra seguaci di magia nera e lupi mannari.

Venerdì 19 giugno, su Netflix, arriva la seconda stagione della serie La cosa più bella, che parla di una donna che alla fine degli anni Cinquanta raggiunge Rio de Janeiro per ritrovare il marito, il quale però è scappato. Rapita dalla vita della città brasiliana, la donna decide di restarvi aprendo un locale di Bossa Nova.

Nello stesso giorno, sempre su Netflix, è la volta della seconda stagione di The Politician, ragazzo di liceo con l’aspirazione di diventare presidente.

Passiamo ora a domenica 21 giugno 2020, con la 3° e 4° stagione di The Magicians su Amazon Prime Video, mentre su Netflix sarà la volta della parte finale dell’ottava stagione della seguitissima serie Suits.

Mercoledì 24 giugno 2020 è il turno di Billions (Sky), serie ambientata nel mondo dell’alta finanza, ma di cui andranno trasmessi solo i primi 7 episodi. Per quanto riguarda gli ultimi 5 della prima stagione bisognerà attendere. Il motivo? L’emergenza Covid che ha evidentemente impedito di portare a termine il lavoro di definizione degli ultimi episodi della serie.

Su Netflix arrivano tutte e 8 le stagioni di 24, serie tv d’azione con Kiefer Sutherland nei panni di Jack Bauer, agente dell’antiterrorismo. Adrenalina e azione allo stato puro per un prodotto che ha fatto la storia della serialità televisiva.

Infine chiudiamo con sabato 27 giugno 2020: su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Dark, ambientata in un villaggio dove la scomparsa di un bambino apre la strada a misteri rimasti nell’ombra da tre generazioni.

