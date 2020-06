Condividi su

Coronavirus ultime notizie: regioni senza vittime o contagi, l’aggiornamento

Coronavirus ultime notizie: stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno 2020, quante e quali sono le regioni con zero vittime e zero contagi? Un dato importante per sottolineare lo stato di salute del Paese, ma anche delle regioni stesse, chiamate a una prova di responsabilità dopo l’apertura dei confini generalizzata del 3 giugno.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 3 giugno 2020

Stando ai dati di ieri, però, la Lombardia conta quasi 3 casi positivi su 4 a livello nazionale. Ieri si sono registrati 321 nuovi positivi, di cui il 73,8% si trova in Lombardia. Il numero totale dei positivi arriva a 233.836 e il numero dei nuovi casi non si discosta molto da quello segnalato nelle 24 ore precedenti (318). I casi attualmente positivi sono 39.297 (-596), mentre i decessi sono stati 71 (di cui 29 in Lombardia), per un totale di 33.601 vittime dall’inizio della pandemia. Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva di 55 unità, arrivando a un totale di 353 pazienti. 174 persone in meno ricoverate con sintomi, così da arrivare a un totale di 5.742 persone, mentre 33.202 persone, ovvero l’84% dei casi attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus ultime notizie: le regioni senza vittime o contagi

Sono 8 le regioni che non hanno registrato nessun contagio nella giornata di ieri: Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. A queste si aggiunte anche la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ancora più ampio il numero delle regioni che non hanno registrato vittime nella giornata di ieri: sono ben 12. Ovvero: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Gli attualmente positivi in Italia: il punto per Regione

La Lombardia guida la classifica delle regioni con il numero maggiore di casi attualmente positivi (20.224), seguita dal Piemonte (4.686) e dall’Emilia Romagna (2.839). Quindi troviamo il Lazio con 2.818 casi attualmente positivo, seguito dal Veneto (1.387), Marche (1.310) e Puglia (1.036). Per scendere sotto le quattro cifre dobbiamo andare in Toscana (973), a cui seguono Sicilia (880), Campania (869), Abruzzo (736), Liguria (514), Friuli Venezia Giulia (233), Provincia autonoma di Trento (222), Sardegna (146), Molise (127), Provincia autonoma di Bolzano (120) e Calabria (110). Numeri a due cifre per Umbria (31), Basilicata (23) e Valle d’Aosta (13).

