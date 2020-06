Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100 sopra o sotto i 62 anni. Le novità

Pensioni ultime notizie: la riforma generale del sistema pensionistico è per il momento messa da parte. Attualmente si può andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 anni di contributi, accedendo alla cosiddetta Quota 100 che però scadrà il 31 dicembre 2021. Tra gli obiettivi della riforma vi è anche quello di trovare un rimpiazzo di questa misura, un compromesso tra Quota 100 e l’età pensionabile ordinaria, in quanto altrimenti si andrebbe a creare uno scalone troppo ampio (5 anni) per accedere alla pensione.

Pensioni ultime notizie: da Quota 100 a Quota 102?

Il dialogo di confronto tra governo e sindacati è rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, e naturalmente adesso il tema pensionistico non è più prioritario. Ma prima o poi si dovrà tornare a parlare di cosa e come cambierà Quota 100 dopo il 31 dicembre 2021, e le ipotesi e alcuni scenari sono già delineati. La prima ipotesi prevede un piccolo aumento del requisito anagrafico di 2 anni: ci troveremo di fatto a una Quota 102, con accesso minimo consentito a 64 anni di età e 38 anni di contributi. La principale novità di questa misura consisterebbe nel fatto di aver trovato quel compromesso di cui sopra, ampliando il requisito anagrafico.

Pensione anticipata contributiva 100%

Il secondo scenario potrebbe prevedere un accesso alla pensione anticipata anche a 60 anni, ovvero con 2 anni in meno, ma si tratterebbe di un accesso a una pensione anticipata contributiva al 100% e ciò potrebbe non rivelarsi molto conveniente per alcuni lavoratori che rischierebbero di vedersi un assegno più che ridotto.

Pensioni ultime notizie: Ape sociale verso nuova proroga?

Queste sono le due ipotesi attualmente messe in campo, ma ovviamente bisognerà attendere che riprenda il tavolo di discussione tra governo e sindacati, e al momento non ci sono né date né convocazioni. Certo è che si dovrà discutere anche di eventuali proroghe di misure, tra tutte l’Ape sociale, in scadenza il 31 dicembre 2020 e già prorogata dalla scorsa Legge di Bilancio. Non resta che attendere aggiornamenti più concreti nei prossimi mesi.

