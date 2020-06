Condividi su

Sabbia rosso sangue: trama, cast e spiegazione del film stasera su Rai 2

Amate i gialli? Allora non lasciatevi sfuggire Sabbia rosso sangue! Il film tedesco, in onda stasera 5 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato scritto e diretto da Thomas Berger, regista e sceneggiatore noto per aver la lavorato dietro la macchina da presa in opere come Morte sulla scogliera, Fidanzata per Babbo Natale, Hand in Hand, Schandmal – Der Tote im Berg, Neben der Spur e Der Anfang von etwas.

Il lungometraggio ad alta tensione, Il cui titolo originale è Das Mädchen am Strand, ha potuto contare sulla fotografia di Frank Küpper, il montaggio di Benjamin Hembus mentre le musiche sono state affidate a Christoph Zirngibl. Ma vediamo insieme la sinossi!

Sabbia rosso sangue: trama e spiegazione del film stasera su Rai 2

Sabbia rosso sangue segue le vicende di Ella Christensen, commissario alle prese con un complicato caso di omicidio che giorno dopo giorno assume connotati sempre più inquietanti e drammatici. La vittima è Jule Reinhardt, giovane cittadina di Nordholm sparita Dopo aver partecipato alla festa di fine anno scolastico. Proprio una delle sue amiche più care si accorge dell’assenza della ragazza e, contattate le forze dell’ordine, queste ultime ritrovano il cadavere dell’adolescente sulla spiaggia.

Inizialmente la polizia ipotizza che la tragedia sia frutto di un incidente ma i risultati dell’autopsia decretano una verità sconcertante: Jule è stata uccisa. Vengono quindi ascoltati tutti colleghi della ragazza e si unisce alle investigazioni anche il commissario Simon Kessler, profondamente convinto che il caso sia legato ad un altro analogo avvenuto ad Amburgo. La situazione si complica ulteriormente quando i sospetti si concentrano su Sven, figlio di Ella. Come finirà Sabbia rosso sangue ?

Il cast del film

In Sabbia rosso sangue Heino Ferch interpreta Simon Kessler mentre Barbara Auer è Hella Christensen. Rainer Bock veste i panni di Johannes Christensen, Nick Julius Schuck quelli di Sven e Axel Milberg è Kalus Steinkamp.

Hanno partecipato alla pellicola anche Natalia Wörner nel ruolo di Beate Steinkamp, Anna Lena Klenke in quello di Lisa Steinkamp e André Szymanski è Dirk Eilers. Infine Sophie Von Kessel recita la parte di Andrea Reinhardt e Tijan Marei quella di Jule Reinhardt.

