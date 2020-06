Distanza di sicurezza di almeno un metro anche in acqua; compare anche questa tra le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità in vista dell’estate

Condividi su

Distanza di sicurezza al mare: Iss “un metro anche in acqua”

Distanza di sicurezza al mare di almeno un metro tra le persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare; compare anche questa tra le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità in vista dell’estate.

Sondaggi elettorali Tp: calano le forze di governo, cresce Fdi

Distanza di sicurezza: le norme dell’Iss per gli stabilimenti

Diffuse dall’Istituto superiore di sanità le linee guida anti-contagio riguardanti la balneazione in vista dell’estate 2020. Innanzitutto, l’Iss raccomanda ai gestori degli stabilimenti e in generale delle spiagge attrezzate di “far prenotare l’accesso agli stabilimenti (anche online), eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire assembramenti, e registrare gli utenti, anche al fine di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni”, quindi, di “regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati e disposizione delle attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro tra persone non appartenenti alla stesso nucleo familiare”.

Coronavirus ultime notizie: “sotto l’ombrellone senza mascherina”

Almeno un metro anche in acqua

Sempre in virtù di quanto disposto dall’ultimo decreto governativo sull’epidemia, inoltre, ai gestori di stabilimenti e spiagge libere si raccomanda ove possibile di misurare la temperatura corporea all’ingresso. Agli stessi operatori si impone l’obbligo di vietare qualsiasi situazione di assembramento e di vigilare sul mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro anche in acqua, mentre si fa il bagno. Nello stesso documento dell’Iss, infatti, si può leggere che l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro è valido “nel corso di ogni permanenza e attività su arenili e scogliere, e in acqua, nel corso della balneazione, e dell’utilizzo di docce e servizi igienici, ad esclusione di persone dello stesso nucleo familiare”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it