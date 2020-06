Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: 7 italiani su 10 temono rivolte sociali

Sette italiani su dieci hanno paura che la crisi economica possa esplodere in rivolte sociali, sopratutto al Nord. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Euromedia Research per La Stampa. Secondo l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, “il 64,6% si dichiara consapevole del rischio di importanti tensioni sociali soprattutto nelle aree più produttive del paese”. La paura, spiega Ghisleri, è nata da un concentrato di informazioni confuse e contraddittorie relative alle misure di restrizione. Tanto che quattro giorni dopo l’inizio della Fase 2, appena l’1,3% ha dichiarato di essere uscito durante il lockdown. Una percentuale pressoché identica a quella rilevata il 15 aprile. Insomma, gli italiani hanno seguito le indicazioni del governo e ora si aspettano altrettanto rispetto dalle istituzioni. Che, secondo Euromedia, non godono di molta fiducia. Basti pensare che i partiti italiani, oggi, raccolgono il gradimento di appena il 4,6% dei cittadini. Solo un punto in più rispetto al periodo del Vaffa Day grillino, fa notare Ghisleri. Intanto la preoccupazione economica aumenta: il 56,8% teme un aggravamento economico del Paese mentre il 40,1% ha ancora paura del contagio.

Sondaggi elettorali Euromedia: calano Fdi e Pd

Settimana scorsa, Euromedia Research, per Porta a Porta, ha registrato anche le intenzioni di voto degli italiani (qui la rilevazione precedente). La sorpresa, in negativo, riguarda Fratelli d’Italia. Data dalla maggior parte degli istituti in netta crescita (anche dalla nostra ultima media sondaggi), Euromedia vede il partito di Meloni in calo di quasi un punto al 13,7%. Torna al segno più la Lega che cresce dello 0,4% al 25,3%. Rimanendo nel centrodestra, Forza Italia sale leggermente al 7,8%. Con Cambiamo (0,7%), l’intera area raccoglie il 47,5% dei consensi.

Tra le fila del governo, il Pd registra un forte calo (-0,8%) che lo porta sotto il 20%. Il Movimento 5 Stelle sfiora il 16% mentre Italia Viva torna sopra il 3%. LeU è sondata stabile al 2,8%. In totale i giallorossi ottengono il 41,5% dei consensi.

Poche variazioni tra gli altri partiti. Azione rimane sopra il 3%, +Europa è sondata all’1,8%, i Verdi all’1,6% e gli altri al 4,2%.

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 3 giugno. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.115 – totale contatti effettuati: 1.915. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni

Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.M.I.

