Tasse universitarie 2020: esenzione totale fino a 20 mila euro. Il piano

Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha annunciato diversi interventi a favore degli studenti più in difficoltà dopo l’emergenza coronavirus. Tra questi l’eliminazione delle tasse universitarie per chi ha un reddito non superiore a 20mila euro.

Tasse universitarie: cosa ha detto il ministro Manfredi

Nel corso di alcune recenti interviste, il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha promesso dei forti sconti sulle rette degli atenei per andare incontro agli studenti più in difficoltà dopo l’emergenza coronavirus. Il ministro Manfredi, infatti, ha annunciato un intervento sulle tasse universitarie nel breve termine che consisterà nell’allargamento della no tax area: in pratica, a quel punto chi ha un reddito non superiore ai 20mila euro di reddito Isee non dovrebbe più pagare alcuna tassa mentre per chi ha un reddito compreso tra i 20mila e i 30mila ci saranno delle riduzioni molto consistenti. Inoltre, sempre Manfredi assicura interventi specifici gestiti dalle singole università per intercettare le famiglie che hanno subito un calo di reddito improvviso e non fotografato dall’Isee a seguito della crisi sanitaria.

Le risorse stanziate dal Decreto Rilancio

Anche il Decreto Rilancio contiene delle misure significative a proposito di tasse universitarie. È stato lo stesso Manfredi a chiarirne la portata a margine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risalente a qualche settimana fa. Il ministro dell’Università ha sottolineato che grazie alla “mini-manovra” prevista con il provvedimento (300 milioni riservati al diritto allo studio), uno studente su due universitario dovrebbe veder presto dimezzata la propria retta universitaria: ciò per effetto combinato di un’effettiva riduzione delle tasse e, appunto, di un’estensione della no tax area. Secondo le stime del ministero dovrebbero essere nel complesso 750mila gli studenti a beneficiare del taglio alle tasse: nello specifico, 500mila dovrebbero beneficiare dell’estensione della no tax area, 250mila di una riduzione della retta.

