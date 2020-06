Condividi su

Btp Futura 2020: tasso, interessi e quanto si guadagna al netto

Cosa si sa finora sul Btp Futura, il nuovo titolo di stato dedicato ai risparmiatori individuali e affini (retail) pensato per coinvolgere questi ultimi soggetti verso forme di possesso diretto dei titoli al fine di ottenere nuove risorse da investire poi nelle misure economiche finalizzate a fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia, come accaduto per il recente BTP Italia. Molte informazioni saranno date nelle settimane a venire, ma per ora possiamo informarci sull’apposito comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione Dipartimento del Tesoro.

BTP Futura 2020: come funziona

Il BTP Futura sarà emesso per la prima volta da lunedì 6 luglio fino alle ore 13 di venerdì 10 luglio. Il titolo è stato presentato dal Direttore Generale del Tesoro del MEF Alessandro Rivera e dal Responsabile del Debito Pubblico Davide Iacovoni in una conferenza stampa via streaming. Dal titolo emblematico, che richiama al futuro del Paese, tale emissione “sarà interamente dedicata a finanziare le spese previste dagli ultimi provvedimenti varati dal Governo per affrontare l’emergenza da Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese”.

Un elemento distintivo di questo titolo è rappresentato dalle cedole semestrali step-up, che sono calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo. Per ciò che concerne la serie dei tassi minimi garantiti della prima emissione, bisognerà attendere venerdì 3 luglio, a ridosso dell’emissione insomma, giorno in cui avverrà la comunicazione. Nessun tetto o riparto previsto. La domanda, a partire da un lotto minimo di 1.000 euro, sarà completamente soddisfatta e solo il Ministero potrà chiudere anticipatamente l’emissione.

BTP Futura 2020: premio fedeltà

Per quanto riguarda il premio fedeltà, quest’ultimo sarà una diretta conseguenza della crescita economica nazionale. Infatti avrà un valore minimo garantito pari all’1% del capitale investito, che potrà aumentare fino a un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, sempre calcolato in base alla media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo. Questo premio fedeltà sarà corrisposto solo a tutti quei sottoscrittori che terranno il titolo fino alla sua scadenza.

Durata e collocamento

Non è ancora ufficiale la durata del primo BTP Futura: questa informazione sarà comunicata venerdì 19 giugno, ma si sa che la durata sarà compresa tra 8 e 10 anni.

Il BTP Futura 2020 sarà collocato sulla piattaforma MOT (Mercato telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealers: Banca IMI S.p.A. e Unicredit S.p.A. Per acquistare il titolo sarà possibile rivolgersi presso il proprio referente in banca o presso l’ufficio postale. Al fine di favorire la massima partecipazione dei risparmiatori si potrà utilizzare anche il canale dell’acquisto online, tramite internet banking, qualora sia abilitato alle funzioni di trading.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it