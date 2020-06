Condividi su

New Amsterdam 2: trama e anticipazioni stasera 11 giugno su Canale 5

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano da New Amsterdam 2. La fortunata serie tv, in onda stasera 11 giugno 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo secondo appuntamento dopo l’esordio della settimana scorsa che ha appassionato 2.439.000 spettatori.

Tornano quindi le vicende professionali e private dei protagonisti alle prese con difficili casi medici da risolvere, pazienti poco collaborativi, emergenze e scontri tra colleghi. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi la fiction!

Trama e anticipazioni stasera 11 giugno su Canale 5

La seconda puntata di New Amsterdam 2 si aprirà con l’episodio intitolato 14 Years, 2 Months, 8 Days. Da più di un decennio Kapoor segue Jacob, paziente in coma irreversibile la cui vita oramai è simile a quella di un vegetale. Pur non essendoci margini di miglioramento, la moglie dell’uomo si rifiuta di staccare la spina e continua a prendersi cura del marito come se potesse improvvisamente svegliarsi.

Mentre Floyd ed Evie non riescono a dire a Max che presto se ne andranno via per sempre, quest’ultimo a occhi solo per Alice, giovane vedova e madre della piccola Luna.

New Amsterdam 2: anticipazioni stasera 11 giugno su Canale 5

La fiction ci saluterà con In the Graveyard. La quotidianità di Max viene stravolta da una notizia scioccante: una sua assistita ha rifiutato un trapianto di cuore e l’ospedale ha intimato alla donna di abbandonare la struttura così da non incidere negativamente sul tasso di mortalità.

Mentre il ricco Ozzie Cobb dichiara di voler donare cinque milioni di dollari alla clinica, Floyd riceve ufficialmente l’offerta di un prestigioso incarico a San Francisco.

Il cast della serie tv

In New Amsterdam 2 Ryan Eggold interpreta il Dr. Maximilian Goodwin mentre Janet Montgomery è la Dr. Lauren Bloom. Freema Agyeman veste i panni della Dr. Helen Sharpe, Jocko Sims quelli del Dr. Floyd Reynolds e Tyler Labine è Dr. Iggy Frome.

Hanno partecipato a New Amsterdam 2 anche Anupam Kher nel ruolo della Dr. Vijay, Zabryna Guevara quello di Dora e Lisa O’Hare è Georgia Goodwin. Alejandro Hernandez recita la parte di Casey Acosta, Ron Rifkin quella di Peter Fulton e Margot Bingham è Evie. Infine Dierdre Friel interpreta Ella.

