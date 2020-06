Condividi su

Sondaggi politici Piepoli: crisi economica, per 60% italiani governo regge

Il 60% degli italiani è sicuro che il governo Conte reggerà all’urto della crisi economica causata dalla pandemia Covid-19. A sostenerlo sono i sondaggi politici Piepoli per Patriae, talk show politico su Rai2. Eppure sono tanti i distinguo tra alleati di governo ma anche tra premier e forze della maggioranza. L’ultimo casus belli ha riguardato gli Stati Generali dell’economia convocati da Conte senza avvertire i partiti che sostengono l’esecutivo.

Sondaggi politici Piepoli: chi vuole le urne?

Dall’opposizione, soprattutto dalle parti di Lega e Fratelli d’Italia si chiede un ritorno alle urne immediato per poter gestire la fase di ripartenza del Paese. Ma, secondo gli italiani, cosa sarebbe meglio fare in caso di caduta del Conte bis? Il 56% sposa la linea di Salvini e Meloni di andare subito ad elezioni, il 31% preferirebbe venisse istituito un governo tecnico per il prosieguo della legislatura, il 13% non si esprime.

Intanto, l’Europa si è attivata per sostenere le economie dei Paesi in difficoltà a causa della pandemia. L’ultima azione in questa direzione è stata effettuata dalla Bce che ha aumentato di 600 miliardi la dotazione del Programma di acquisto di emergenza in caso di pandemia (Pepp). Eppure per gli italiani questo non basta. Secondo i sondaggi politici Piepoli, infatti, il 66% ritiene che l’Europa non stia facendo abbastanza per salvare il nostro Paese dalla crisi.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 30 al 31 maggio. Campione di 502 casi rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. interviste complete metodologia C.A.T.I.: 150 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 352 totale complete: 502 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.967 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.469. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 502 ± 4.3%.

