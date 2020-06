Serie A in chiaro su Tv8: ecco come vedere le partite in diretta tv-streaming

Il campionato di Serie A riprende e sarà possibile vedere le partite in chiaro su Tv8? Ecco le ultime notizie su come vedere le partite in tv e streaming.

E se il campionato di Serie A non solo ripartisse, ma lo facesse anche in chiaro su Tv8? Un’ipotesi suggestiva per gli appassionati di calcio che non possono vantare un abbonamento a Sky, che potrebbe concretizzarsi presto. Almeno è questa l’impressione dopo l’incontro avvenuto tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e una delegazione di Sky Italia guidata da Maximo Ibarra e Riccardo Pugnalin.

Serie A in chiaro su Tv8? Le ultime

Si è parlato con un “clima positivo” e con “massima collaborazione” ed è emersa la possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della Serie A durante le prime giornate della ripresa, che avverrà nel prossimo weekend. Il diritto di esclusiva sulle altre partite resterebbe ovviamente nelle mani di Sky, mentre si starebbe lavorando nel capire quali partite poter trasmettere. Dovrebbe invece tramontare l’idea di una Diretta Gol, visto il nuovo formato “spezzatino” con il quale si svilupperà la giornata di campionato. Nessun clima ostativo da parte di Rai e Mediaset, che però, in cambio, chiederanno di ridurre l’orario di embargo per trasmettere nei loro canali le sintesi e i gol dei match.

Serie A in chiaro: diritti tv, attenzione a non creare un precedente. Ecco perché

La Lega di A non è entrata nel merito della vicenda, ma sembra propensa a dare il suo accordo. Come riporta la Gazzetta, però, la questione è ancora delicata, “perché fra i club di A e i broadcaster titolari dei diritti è ancora in corso la battaglia dell’ultima rata, fra ingiunzioni di pagamento e richieste di sconti”. Si farà comunque attenzione a non creare un precedente, e su questo fronte è bene precisare che si punterà a evitare un decreto che superi gli ostacoli imposti dalla legge Melandri, che tanto fece discutere all’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, quando ancora si parlava di sospensione del campionato. L’obiettivo dei club è quello di “non danneggiare la propria forza contrattuale non soltanto nella burrascosa attualità, ma anche per il futuro”, con un occhio di riguardo ai diritti tv del futuro, senza dover creare un precedente sui diritti in chiaro, che potrebbe compromettere le trattative su quelli criptati.

