Condividi su

Articoli Amazon in offerta oggi 11 giugno 2020: consigli e miglior scelta

Articoli Amazon in offerta oggi 11 giugno 2020: consigli e miglior scelta

Solito appuntamento con le offerte giornaliere del colosso e-commerce di Amazon. Andiamo a scoprire quali sono gli articoli del giorno più richiesti e con il miglior prezzo, una panoramica di prodotti per categoria più interessanti e convenienti.

Articoli Amazon in offerta oggi 11 giugno 2020: tecnologia e articoli per la casa

Il Broadlink Smart Home Hub è uno dei prodotti che ha attirato maggiormente la nostra attenzione. Si tratta di un telecomando universale a infrarossi capace di integrare tutti gli elettrodomestici e i programmi di Home Entertainment in una sola applicazione, facile da gestire, si trova in offerta a 18,69€ anziché 28,99€. Tra gli articoli per la casa c’è invece il FRANKYSTAR Barbecue a legna e carbonelle, Made in Italy. Ha una percentuale di richiesta molto alta, probabilmente perché il suo utilizzo, complice l’arrivo dell’estate, sarà molto elevato. Il FrankyStar Barbecue si trova in offerta a 145,99€ anziché 165,99€. L’ultimo articolo di questa prima analisi di offerte Amazon è Aigostar Ross 33QNS, considerato un “must” del periodo estivo. Un ventilatore digitale a torre con telecomando, tre livelli di velocità, tre modalità di ventilazione, timer da 7 ore e oscillazione di 60°, dotato di display a LED. È in offerta a 62,99€ a fronte di un prezzo pieno di 69,99€.

Amazon mascherine coronavirus: quali acquistare e migliori offerte

Articoli Amazon in offerta oggi 11 giugno 2020: elettronica e cura personale

Alla fine di questa classifica ci sono tre prodotti molto diversi tra loro. Il primo è molto richiesto, una percentuale quasi del 70%, sono Cuffie Willful, Bluetooth e dotate di microfono antirumore, in sconto a 31,99€ anziché 39,99€. Subito dopo le cuffie Willful c’è il Sades, controller per PS4, Gamepad Wireless con doppia vibrazione e cavo USB, in offerta a 29,69€ a fronte di un prezzo iniziale di 37,99€. Nel settore cura personale, in offerta, c’è Braun Tutto-In-Uno MGK3221, regolatore per la barba e per i capelli, disponibile al prezzo di 29,99€ e non a 39,99€, vero prezzo iniziale.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma