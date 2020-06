HBO ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv basata sul celebre titolo di un videogioco: stiamo parlando di The Last of Us

Condividi su

The Last Of Us: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

HBO ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv basata sul celebre titolo di un videogioco: stiamo parlando di The Last of Us. Generalmente HBO ha l’abitudine di produrre stagioni dal totale di circa 8 o 10 episodi, ma al momento non è stato ufficializzato il numero di episodi che andrà a comporre il primo capitolo dello show; quello che è certo è che The Last of Us debutterà non prima del 2021 e a occuparsi della serie tv saranno Craig Mazin e Neil Druckmann, noti al pubblico per figurare come creatori e produttori della fortunata serie di Chernobyl, altro titolo HBO di notevole successo. Craig Mazin ha dichiarato in uno dei suoi podcast la scelta di preferire il format televisivo rispetto alla pellicola cinematografica; di seguito le sue parole ufficiali:

“Secondo me non puoi realizzare un film da The Last of Us, deve essere uno show. Ha bisogno di lunghezza. Riguarda lo sviluppo di una relazione nel corso di un lungo viaggio, perciò deve essere una serie TV – ecco come la vedo. Fortunatamente, Neil è stato d’accordo e la HBO ne è stata contenta. Dunque, eccoci qui.“

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast della serie tv.

Sex Education 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

The Last of Us: la trama

La trama della serie tv si ispira liberamente all’omonimo titolo videoludico, prodotto dalla celebre casa Naughty Dog. Nel particolare, ci troviamo 20 anni dopo alcuni eventi che hanno portato alla distruzione della civiltà; protagonista della pellicola è Joel, un uomo temprato dalle varie sfide della nuova vita, a cui viene incaricato di liberare Elle, una ragazzina di 14 anni bloccata in un territorio di quarantena. Insieme dovranno affrontare il viaggio verso la salvezza attraverso battaglie sanguinolenti e pericolose.

John Malkovich: biografia e carriera dell’attore di Space Force

Il cast della serie tv

Al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda il cast della serie tv; l’unica cosa di cui siamo a conoscenza è il nome dei vari personaggi che vedremo all’interno dello show: Joel, Ellie, Riley, Tess, Marlene e Maria.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it