Bollo auto 2020: pagamento sospeso fino a ottobre, ecco in che regione

Come abbiamo già scritto in diversi articoli, a causa della pandemia e del relativo lockdown, molte Regioni, per andare incontro alle esigenze dei loro residenti, hanno deciso di sospendere il pagamento di alcuni tributi locali, come il bollo auto 2020, rinviando le scadenze. Molte Regioni hanno optato per il 30 giugno o il 31 luglio, mentre altre hanno spostato la scadenza in autunno. Tra queste la Lombardia, tra le regioni più colpite dal virus.

Bollo auto 2020: pagamento sospeso fino a ottobre in Lombardia, le ultime

Stando all’ultima delibera approvata dalla Giunta regionale, che ha accolto una proposta del governatore Attilio Fontana dell’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini, l’adempimento legato al pagamento del bollo auto 2020 è stato sospeso fino al 30 settembre 2020: ciò significa che il nuovo termine ultimo per il versamento dell’imposta, senza che siano applicate sanzioni e interessi, è rimandato al 31 ottobre 2020.

L’annuncio è stato dato dall’assessore Caparini, il quale ha affermato che questo provvedimento concerne gli adempimenti tributari e le scadenze dei versamenti legati all’imposta sull’auto, anche per chi ha scelto la domiciliazione bancaria, con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 30 settembre 2020, ma solo per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia. “Gli adempimenti e i versamenti sospesi potranno essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020”. Chi ha già versato l’imposta, invece, non potrà ricevere il relativo rimborso, anche perché la tassa è comunque dovuta.

In ogni caso, per ulteriori informazioni ed eventuali approfondimenti, si rimanda alla pagina Tributi che si trova sul sito della Regione Lombardia e raggiungibile a questo indirizzo: tributi.regione.lombardia.it.

Per scoprire quali sono le nuove scadenze relative al pagamento del bollo auto 2020 nelle altre regioni, vi invitiamo a cliccare su questo articolo.

