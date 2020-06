Come sono cambiate le scadenze relative al pagamento del bollo auto 2020 e quali sono gli ultimi aggiornamenti in periodo di fase 3.

Condividi su

Bollo auto 2020: Fase 3 coronavirus, scadenza e chi non deve pagare

L’emergenza sanitaria ha stravolto il normale calendario degli adempimenti e delle scadenze fiscali. Tra queste spunta anche il pagamento del bollo auto 2020, imposta per la quale molte regioni hanno deciso di far slittare le normali scadenze vista l’emergenza sanitaria e la necessità di restare in casa. Il bollo auto è un’imposta regionale, perciò solo le regioni hanno il potere di sospenderne il pagamento, o prorogare la scadenza. In molte si sono mosse proprio verso questa direzione e le nuove scadenze possono cadere il 30 giugno, ovvero alla fine di questo mese, anche se c’è chi ha optato per fine novembre.

Bollo auto 2020: cosa cambia durante la fase 3 coronavirus

Fatto sta che con la fase 3, quella del rilancio ma anche del via libera agli spostamenti interregionali, bisognerà tenere a mente le nuove scadenze precedentemente stabilite. Non resta dunque che fare un riepilogo delle nuove date previste dalle regioni.

Regione Scadenza originale bollo Termine ultimo pagamento Abruzzo 8 marzo – 31 maggio 31 luglio Calabria 1 marzo – 30 giugno 31 luglio Campania 24 marzo – 31 maggio 30 giugno Emilia Romagna 1 marzo – 30 aprile 30 giugno Friuli Venezia Giulia 8 marzo – 30 aprile 30 giugno Lazio 1 marzo – 31 maggio 30 giugno Liguria 1 marzo – 30 giugno 31 luglio Lombardia 1 marzo – 31 maggio 30 giugno Marche 8 marzo – 31 maggio 31 luglio Piemonte 1 marzo – 31 maggio 30 giugno Sicilia 8 marzo – 31 ottobre 30 novembre Toscana 1 marzo – 31 maggio 30 giugno Umbria 8 marzo – 31 maggio 30 settembre Valle d’Aosta 1 marzo – 30 giugno 31 luglio Veneto 8 marzo – 31 maggio 30 giugno

Il pagamento avverrà senza l’applicazione di sanzioni o interessi. I casi di esenzione (auto storiche, Legge 104, etc.) restano inalterati.

Assicurazione auto, rinnovo patente e revisione: le nuove scadenze

Nuove scadenze anche per il pagamento dell’assicurazione auto e per il rinnovo della patente scaduta. Nel primo caso si registra l’estensione di un mese della durata della polizza assicurativa, che quindi resta valida anche per i 30 giorni oltre la data di scadenza, ma solo fino al 31 luglio 2020.

Per ciò che concerne il rinnovo della patente scaduta, per tutte quelle in scadenza il 31 agosto 2020, il nuovo termine ultimo per rinnovare il documento e mettersi in regola cade il 31 agosto stesso.

Le auto che non hanno ancora effettuato la revisione in scadenza il 31 luglio, e quindi dovuta e obbligatoria per quest’anno, possono continuare a circolare fino al 31 ottobre, termine ultimo entro il quale, tuttavia, bisognerà procedere a sottoporre a idonea revisione il veicolo di proprietà.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it