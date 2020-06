Condividi su

Invalidità civile: visite mediche di accertamento riprese, cosa controllano?

Riprendono le attività e le visite mediche di controllo relative alle situazioni di invalidità civile, vista la fase di allentamento delle misure restrittive imposte dalla crisi sanitaria del Covid-19. In un documento si evince come l’Inps stia riavviando la trasmissione telematica delle richieste alle Asl concernenti i primi accertamenti e gli aggravamenti riguardo il riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap, legge n. 68/99. È questo il contenuto oggetto del messaggio Inps n. 2330 del 5 giugno 2020, avente come oggetto il seguente: “Invalidità civile. Procedura VOA. Riapertura convocazioni visite primi accertamenti e aggravamenti per ASL”.

Invalidità civile: riprese le visite mediche di controllo, ecco da quando

A partire dal 5 giugno 2020, infatti, l’Inps informa che le Asl possono riprendere l’attività di calendarizzazione delle visite nel sistema VOA, secondo le consuete modalità. I soggetti convocati a visita riceveranno un’apposita lettera di convocazione, nonché gli sms di promemoria dell’appuntamento. La riapertura della procedura comporta l’invio delle convocazioni per tutte le visite programmate dopo la riapertura, indipendentemente dal momento in cui sono state effettivamente calendarizzate. Se le Asl non intendono dare seguito a queste visite, saranno loro stesse a occuparsi di procedere in autonomia alla disdetta manuale delle convocazioni.

Visite mediche per aggravamento o riconoscimento invalidità civile: le precisazioni dell’Inps

Per tutte le visite che le Asl programmeranno a partire dalla riapertura, il sistema invierà le relative comunicazioni ai cittadini in base alle regole consuete. L’Istituto precisa che, contestualmente alla riapertura della calendarizzazione in procedura VOA, sarà riattivata anche la calendarizzazione massiva programmata dall’Istituto sui calendari messi a disposizione dalle Asl. Resta a carico di queste ultime l’eventuale disabilitazione o abilitazione dell’attività di questa operazione massiva sui calendari predisposti, in base a quanto indicato nel manuale operativo disponibile in procedura ovvero nella funzionalità della procedura “Commissioni” e quindi “Gestione”.

