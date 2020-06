Condividi su

Come risparmiare su Amazon: le migliori offerte del giorno 13 giugno

Come risparmiare su Amazon: le migliori offerte del giorno 13 giugno

Variegate e particolari sono le offerte di Amazon per quest’oggi 13 giugno 2020. La nostra personale lista racchiude prodotti di tecnologia, accessori di abbigliamento, home entertainment e cura personale. Ecco tutti i dettagli sugli articoli selezionati.

Come risparmiare su Amazon: tecnologia e cura personale, le proposte

Il primo articolo porta la firma di Amazon, è l’Amazfit GTS Smartwatch Fitness Tracker con GPS, di colore grigio ma disponibile in altre colorazioni con annesse variazioni di prezzo. Su Amazfit potrete risparmiare il 28%, da 128,99€ a 93,41€. Ci spostiamo ora sul fronte gaming per presentare una tastiera da gioco meccanica con controlli multimediali, è la Razer Blackwidow Elite, in offerta a 139,99€ anziché 179,99€. L’ultimo prodotto di questa prima parte è un Rasoio elettrico Philips, si tratta del Oneblade QP2630/30, include una lama per il viso e una per il corpo, ideale per qualsiasi rasatura. Lo si trova in sconto a 40,99€ a fronte di un prezzo di 59,99€.

Amazon mascherine coronavirus: quali acquistare e migliori offerte

Come risparmiare su Amazon: home entertainment e accessori abbigliamento, le proposte

Per lo studio o per la casa non fa differenza, questa Lampada a basso impatto energetico e a LED è una delle offerte con più richiesta su Amazon. Si tratta di OMERIL, lampada a clip ricaricabile, 6 LED e 3 modalità di lettura, in offerta a 9,34€ anziché 18,99€. Tra gli accessori, gli uomini soprattutto, richiedono sempre un portafogli che sia capiente ma che allo stesso tempo non sia troppo ingombrante. Il TEEHON è un portafogli da uomo, con portamonete e 12 spazi per le carte di credito, 2 scomparti per le banconote, di colore nero e arancione. Amazon lo ha messo in offerta a 14,99€ a fronte di un prezzo pieno di 22,99€. La nostra classifica si chiude con un prodotto per l’home entertainment, uno Speaker da 3W con Ventosa, ideale per qualsiasi angolo della casa ma soprattutto per il bagno. È dotato di vivavoce e tasti integrati per chiamate e selezione di musica, lo si può acquistare a 12,50€ al posto del prezzo iniziale di 19,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma