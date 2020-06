Condividi su

PS5: prezzo, uscita e presentazione. Il nuovo design della console

La Ps5 è realtà. In questo ore è arrivato l’annuncio che tutti gli appassionati di gaming stavano attendendo ormai da diverso tempo. Stupisce il design della consolle, molto diverso da quello che mostravano le immagini circolate fino alla presentazione.

PS5: Sony presenta la nuova edizione della consolle

Dopo mesi e mesi di attesa, la nuova Ps5 è finalmente realtà: infatti, Sony ha svelato l’aspetto della quinta edizione della storica consolle. A stupire un po’ tutti è stato innanzitutto il design, molto diverso da quello che gli appassionati si attendevano (nonostante la presentazione del joypad DualSense avvenuta ad aprile lasciasse pensare a qualcosa del genere). In breve, la nuova creatura Sony ha un corpo centrale nero, caratterizzato da una serie di “venature” a led che si illuminano di blu, avvolto da due “vele” bianche (poste ai lati se viene posizionata in verticale come si mostra nelle prime immagini). Per quello che si può capire ascoltando i pareri degli appassionati l’aspetto della nuova Play Station 5 o convince o delude del tutto, senza lasciare spazio alle mezze misure.

Prezzo e uscita: cosa si sa al momento?

Per quanto riguarda le caratteristiche della nuova Ps5 pare che sarà resa disponibile in due versioni, una con e una senza lettore Blue Ray (Digital Edition). Chiaramente quest’ultima potrà essere utilizzata esclusivamente con prodotti acquistati online tramite Play Store: anche su questo punto la Ps5 lancia un vero e proprio guanto di sfida alla consolle di Microsoft One S All Digital. A margine della presentazione della consolle, Sony ha annunciato i primi giochi che saranno resi disponibili per Ps5: tra questi grandi Gran Turismo 7 e Resident Evil 8. Poco invece si sa sull’effettiva data di uscita che comunque non dovrebbe tardare oltre Natale o la fine del 2020. Altrettanto scarne le informazioni sul prezzo anche se molti ritengono che non si andrà molto lontano dai 500 euro.

