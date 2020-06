Condividi su

Peperoni arrosto in forno

I peperoni arrosto sono un contorno delizioso, leggero e soprattutto molto estivo. Questa ricetta eviterà di farli sulla piastra rovente, ma avrete dei peperoni arrosto dopo qualche semplice passaggio. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

2 peperoni rossi grandi

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchietto d’aglio

2 foglie di basilico

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante (facoltativo)

Per prima cosa lavate e asciugate bene i peperoni, preriscaldate il forno a 200° per circa 15 minuti, poi mettete i peperoni su una teglia e lasciate cuocere per almeno 30 minuti. Durante la cottura girate i peperoni almeno tre volte. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno e lasciateli intiepidire in uno scolapasta con sotto un piatto per almeno 10-15 minuti.

Intanto preparate uno spicchio di aglio e mettetelo in una ciotola insieme all’olio e al peperoncino e mescolate tutto.

Quando i peperoni si saranno raffreddati iniziare a togliere la pelle, e anche i semini, sempre a mano cercate di tagliarli e poi metteteli ancora una volta nello scolapasta con sotto un piatto per eliminare l’acqua in eccesso. Passati dieci minuti mettete nel piatto o nel contenitore l’olio di condimento e i peperoni per farli insaporire e amalgamare.

Ecco qui che i peperoni arrosto al forno saranno pronti per essere mangiati. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.