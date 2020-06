Ecco le migliori offerte di Amazon per la giornata di oggi 15 giugno 2020. Tutti i nostri consigli sulle merci da acquistare in sconto.

Migliori offerte Amazon di oggi 15 giugno 2020: cosa acquistare in sconto

Inizio di settimana all’insegna delle offerte del colosso dell’e-commerce Amazon. Ecco un elenco completo e dettagliato degli articoli in offerta, dai prodotti tecnologici, passando per oggetti di uso comune, arredo per la casa e cura personale. Vediamo i dettagli.

Migliori offerte Amazon di oggi 15 giugno 2020: tecnologia e elettronica

Il primo articolo è un device elettronico il quale sta diventando sempre di più di uso comune. Si tratta dell’orologio digitale con funzioni fitness, in questo caso Fitbit Inspire, Fitness e Benessere, è capace di tracciare tutte le attività giornaliere e di monitorare parametri importanti. È in offerta a 44,90€ anziché 69,95€. RAVPower FileHub è un prodotto altrettanto interessante che potrebbe tornare molto utile per l’estate e i viaggi, è un Router Wi-Fi portatile con funzioni da ripetitore di segnale, è anche un lettore SD per schede e una powerbank da 6700 mAh. Il suo prezzo in offerta è di 42,49€ anziché 52,99€. Rimanendo nel settore tecnologico troviamo anche WD My Passport, è un Hard disk portatile con sistema di protezione tramite password e sistema di backup automatico del software. A fronte di un valore di 179,99€ è stato messo in offerta a 143,99€

Migliori offerte Amazon di oggi 15 giugno 2020: elettrodomestici e cura personale

Amazon pone molto spesso in offerte sia prodotti per la cura personale sia elettrodomestici. Questi ultimi prodotti hanno una percentuale di richiesta molto alta, è il caso di URAQT Aspirabriciole senza fili, portatile e ricaricabile con una potenza di 12 V 120 W, aspira sia umido che secco e ha una autonomia di 30 minuti. In offerta lo si può acquistare a 25,49€ anziché 31,99€. Di altra fattura è iRobot Roomba i7156, una aspirapolvere che memorizza la planimetria della casa, programmabile con app ha anche accesso al Wi-Fi. Su questo prodotto si realizza un risparmio del 30% dal prezzo iniziale di 899€ fino a quello di 599€, in offerta. Infine, nella categoria “cura personale” si registra l’offerta dell’asciugacapelli professionale GHD, potenza di 2100 W per asciugature veloci e di qualità, è in offerta a 99,99€ al posto di 139€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma