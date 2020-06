Tutti gli smartphone della fascia media e alta in offerta su Amazon. Ecco una panoramica sui migliori dispositivi mobili da acquistare per qualità-prezzo.

Smartphone fascia media e alta su Amazon: dispositivi per qualità-prezzo

Particolare approfondimento quello di oggi 15 giugno 2020 perché oltre ad occuparci delle offerte di Amazon faremo un focus specifico sugli smartphone di fascia media e alta in offerta. Ecco una lista completa dei dispositivi mobili che per qualità-prezzo potrebbe convenire l’acquisto.

Smartphone fascia media e alta su Amazon: pole position per Xiaomi, offerte anche da Samsung

In testa ai prodotti che propongono una qualità dei componenti e un prezzo conveniente c’è senz’altro Xiaomi. L’azienda cinese è quasi il leader del mercato della fascia media ma si affaccia molto spesso, per componenti tecniche montate, sulla fascia medio-alta. Ecco allora Xiaomi Mi 10 Lite, smartphone da 6,57″ per quanto riguarda il display, full HD+ con Quad Camera, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ROM. Viene proposto nella sua versione Aurora Blue a 343€. La proposta di Samsung si articola intorno a Galaxy S20, device con display da 6,2″, Amoled 2x, 3 fotocamere posteriori, 128 GB espandibili e 8 GB di RAM. In offerta al prezzo di 737€ anziché 929€. Offerta simile per risparmio (circa il 30%) per Samsung Galaxy Note 10 Lite il cui prezzo è posto in offerta a 439€ a fronte di un valore totale di 629€.

Smartphone fascia media e alta su Amazon: le proposte di fascia alta di Apple

L’entità del risparmio si abbassa se si passa a dispositivi mobili come quelli di casa Apple, tuttavia si tratta sempre di device in offerta. Le proposte della casa di Cupertino su Amazon sono svariate, ne indicheremo qui due: la prima riguarda iPhone 11 Pro 64 GB grigio siderale, il cui prezzo in offerta viene fissato a 939€ anziché 1189€, la seconda proposta è relativa ad un modello meno recente, iPhone XR da 128 GB rosso, il suo prezzo crolla da 789€ a 589€.

