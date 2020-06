Condividi su

Videogiochi Amazon in offerta oggi 12 giugno 2020: quali titoli acquistare?

Se sei un gamer o anche semplicemente un appassionato di videogiochi questa guida all’acquisto dei titoli su Amazon vale il tuo tempo. Abbiamo deciso di realizzare una lista dei videogiochi che si trovano in offerta sul portale del colosso dell’e-commerce. Ecco quali sono le principali novità e quanto si può risparmiare.

Videogiochi Amazon in offerta oggi 12 giugno 2020: Fifa 20, Need for Speed e Star Wars

I primi tre titoli sono tutti di genere diverso. Uno dei Must più comprati degli ultimi anni è senz’altro Fifa (PC), qui lo troviamo in offerta nella sua versione 20. Si risparmia fino al 67%, il suo prezzo crolla da 59,99€ a 19,99€, un vero affare. Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4) è un altro di quei titoli che è tanto piaciuto ai gamers, anche se la saga cinematografica ha avuto senz’altro più fortuna del gioco. Il videogioco è in offerta a 29,99€ anziché 59,99€. Ultimo di questa prima parte è Need For Speed Heat (PC), sensazionale gioco di corse, sia in pista che clandestine, con grande personalizzazione delle autovetture. A fronte di un prezzo di 59,99€ lo si può acquistare a soli 29,99€.

Videogiochi Amazon in offerta oggi 12 giugno 2020: Battlefield V, Madden NFL, Assassin’s Creed Odyssey

L’ultima parte di questo speciale articolo tratterà titoli vecchi e nuovi. Uno dei meno recenti è sicuramente Battlefield V (PC), il cui prezzo in offerta è di 9,99€ anziché 39,99€. Il genere è quello dello sparatutto ma anche della strategia. Madden NFL 20 (PC) è invece molto recente, è il gioco del football americano per eccellenza. In sconto è stato posto al prezzo di 17,99€ a fronte di un valore totale di 59,99€. Penultimo articolo è tra i più amati al mondo, i suoi vari personaggi sono oramai parte della storia dei videogiochi, si tratta di Assassin’s Creed Odyssey (PS4), in offerta a 24,98€ anziché 40,64€. L’ultimo videogame è una esclusiva Amazon ed è stato posto allo speciale prezzo di 27,99€, il suo prezzo pieno è di 40,99€. Si tratta di Ghost Recon Breakpoint – Limited Edition (PS4).

