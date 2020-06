Il 24 marzo 2020 ha debuttato su NBC una nuova serie tv paragonata da molti al più noto titolo This is Us: stiamo parlando di Council of Dads

Council of Dads: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 24 marzo 2020 ha debuttato su NBC una nuova serie tv paragonata da molti al più noto titolo This is Us: stiamo parlando di Council of Dads. Lo show appartiene al genere dramedy familiare e per la prima stagione sono stati commissionati un totale di 10 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il creatore dello show, Jon Reater, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali riportate da Deadline:

“Siamo molto fortunati di poter raccontare queste storie grazie a show come This is Us. Questo tipo di narrazioni troveranno sempre il favore della gente e in questo caso si tratta di un pochino della nostra famiglia mescolata a qualcosa delle famiglie degli sceneggiatori. Parliamo di situazioni familiari reali in TV.“

Per quanto riguarda la data di debutto in Italia ancora non sono state rilasciate conferme ufficiali; pare che in un primo momento il network più probabile ad acquisire i diritti di distribuzione dello show per importarlo nel nostro Paese fosse proprio Fox; successivamente, le speranze sono ricadute direttamente su Canale 5. Non appena ci saranno informazioni precise al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Council of Dads abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

COUNCIL OF DADS | Official Trailer

Council of Dads: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Scott Perry. L’uomo deve affrontare un cancro che gli dà pochi mesi di vita e decide di sfruttare al massimo il suo tempo costruendo un progetto che possa dare ai figli un futuro roseo e ricco, nonostante la sua morte. Per farlo, chiede aiuto ai suoi amici per creare una sorta di “team di papà” che sosterranno i suoi ragazzi in ogni fase della loro vita. A comporre la squadra saranno il suo amico storico Anthony, lo sponsor degli alcolisti anonimi Larry e, infine, il chirurgo Oliver; quest’ultimo è anche il miglior amico della moglie di Scott, Robin.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Council of Dads e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Tom Everett Scott veste i panni di Scott Perry; Michael O’Neill nel ruolo di Larry Malvern; Clive Standen è Anthony Lavelle; J. August Richards interpreta il dottor Oliver Post; Sarah Wayne Callies nel ruolo di Robin Perry; Blue Chapman veste i panni di J.J. Perry; Emjay Anthony interpreta Theo Perry; Michele Weaver è Luly Perry; Thalia Tran veste i panni di Charlotte Perry.

