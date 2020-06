Condividi su

Sondaggi politici Noto: 6 italiani su 10 chiedono il taglio delle tasse

Il 70% degli italiani ritiene che in autunno la situazione economica del Paese si aggraverà. A sostenerlo sono i sondaggi politici Noto per QN. Le previsioni dei cittadini si sposano con quelle negative elaborate da istituzioni, associazioni di categoria e agenzie di rating. Ad oggi, la preoccupazione per la propria situazione economica supera di un soffio la paura che italiani hanno del virus (70% contro 69%). Interrogati sul proprio futuro lavorativo, il 20% dei cittadini affermano di temere il licenziamento, il 15% ha paura di lavorare e guadagnare meno, il 47% non prevede grandi cambiamenti rispetto alla situazione odierna mentre il 18% non commenta.

Per rispondere alle preoccupazioni degli italiani, il governo ha messo in campo diverse misure e altre arriveranno. Il premier, nel giorno dell’inaugurazione degli Stati Generali, ha promesso, tra le altre cose, una riforma per rendere il fisco più equo. Un provvedimento considerato prioritario anche dagli italiani. Il 58%, infatti, chiede un abbassamento delle tasse per far ripartire il Paese. Tra le altre priorità indicate dagli intervistati ci sono anche lo spostamento delle tasse di un anno (51%) e la sanatoria fiscale per cittadini ed imprese (50%). I sondaggi politici Noto hanno poi chiesto agli italiani se si fidano di più delle ricette del governo o di quelle dell’opposizione per far ripartire il Paese. Il 43% risponde di non fidarsi di nessuno dei due, il 27% si schiera con il governo e il 25% con l’opposizione.

Secondo Antonio Noto, direttore dell’istituto omonimo, “il fattore F, Finanza e Fisco, sarà per gli italiani l’ago della bilancia per comprendere se possono ritornare a spendere, almeno chi ne ha la possibilità. Il governo invece si gioca tutta la sua credibilità sul fattore F, se riuscirà a far ripartire l’economia sarà premiato dalla popolazione, altrimenti..”.

Fonte: Noto

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 12-13 giugno. Panel: Omnibus rappresentativo della popolazione italiana. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi. Consistenza numerica del campione: 1.000 rispondenti 95%.

