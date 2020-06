Condividi su

Maddie McCann è morta? I genitori: “nessuna comunicazione dalla Polizia”

Maddie McCann è morta? Un nuovo interrogativo s’inserisce nella questione riaperta dopo l’arresto di Christian Brueckner, sospettato numero 1 nella sparizione della bambina che, nel maggio del 2007, aveva solo 3 anni quando scomparve in Portogallo, nella regione portoghese dove i coniugi McCann, Gerry e Kate, erano in vacanza. Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha infatti inviato una lettera alla famiglia avvisandoli che “la bambina è morta”, come raccontato dai tabloid inglesi Sun, Daily Mirror e Daily Mail, che hanno anche riportato come i procuratori tedeschi abbiano detto ai coniugi di avere delle prove concrete di quanto comunicato, senza però poterle rivelare perché altrimenti sarebbe stata compromessa l’inchiesta su Brueckner, attualmente in carcere a Kiel dopo la condanna in primo grado perpetrata ai suoi danni per lo stupro di una donna di 72 anni, e con precedenti per droga e anche pedofilia.

Maddie McCann è morta? Gli interrogativi

La comunicazione ufficiale inviata da Wolters ai coniugi McCann, dunque, non includerebbe le motivazioni né le tempistiche della morte. Ma sulla vicenda è giallo, perché sono stati gli stessi coniugi McCann a smentire quanto riportato dai tabloid. “Non abbiamo ancora ricevuto una lettera simile, è un falso”. Quindi se la sono presa con i tabloid, che hanno il solo “merito di creare sconforto e ulteriore ansia ai nostri amici e familiari”, puntualizzando poi alla fine che per loro “Maddie è ancora viva”. Per Wolters, però, l’attuale condizione di missing (scomparsa) associata a Maddie dovrebbe tramutarsi in “caso di omicidio”. Tutto questo era stato ritrattato qualche giorno fa, quando Wolters aveva ritenuto possibile che la piccola McCann, che oggi avrebbe 16 anni, fosse ancora viva, anche “per non uccidere le speranze”. I coniugi McCann hanno inoltre affermato di non avere più un portavoce di famiglia, alimentando così sospetti sull’allontanamento del loro storico portavoce, Clarence Mitchell, che li ha seguiti fin dall’inizio della tragica vicenda.

