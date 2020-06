Condividi su

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta streaming e tv gratis

Nella serata di mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma, si disputerà la finale di Coppa Italia 2019-2020 Juventus-Napoli. Una competizione, quella di quest’anno, che è stata in forse fino all’ultimo per le note vicende di pandemia, ma che di fatto anticiperà la ripresa del campionato (lo ha già fatto con le semifinali tra Milan e Juventus e tra Inter e Napoli, ridando ossigeno agli appassionati di pallone in astinenza dal mese di marzo).

Juventus-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mentre iniziano a comunicare quali partite del campionato di Serie A saranno trasmesse in chiaro su Tv8 alla ripresa, per assistere in diretta alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli non sarà necessario un abbonamento alla tv satellitare o a un servizio streaming. Insomma, non bisognerà essere abbonati a Sky o a Dazn, perché Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva dal servizio pubblico. Bisognerà quindi sintonizzarsi su Rai Uno per vedere la partita in diretta, prima del quale sarà possibile assistere a un ampio prepartita, ma su RaiSport HD (ovvero canale 57 del digitale terrestre, canale 227 del decoder Sky). Di conseguenza, chi non potesse sedersi comodamente davanti alla tv, potrà accedere il proprio PC, smartphone o tablet e connettersi al servizio streaming della Rai, RaiPlay, per guardare in diretta streaming online la partita.

Le probabili formazioni

Quali sono gli uomini che Sarri e Gattuso sceglieranno di far scendere in campo? Andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di Juventus e Napoli, quando mancano ormai poche ore al fischio d’inizio.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All: Gattuso.

Arbitro: Doveri.

