Chi è Silvia della canzone di Vasco Rossi, l’artista svela la verità

Il 15 giugno 2020 è caduto un anniversario importante per la carriera di Vasco Rossi, visto che in quella data usciva il primo 45 giri e per l’occasione il cantante ha voluto svelare ufficialmente chi è Silvia, protagonista dell’omonima canzone. 43 anni compiuti da Silvia e Jenny, che Vasco Rossi definisce “le prime canzoni, quelle riuscite meglio” e che “sono anche finite nel balletto alla Scala”.

Chi è Silvia della canzone omonima di Vasco Rossi

Le due ragazze erano ispirate a personaggi reali, ma che il cantante non conosceva bene, potendo così permettersi di lasciare più spazio alla fantasia. “Silvia abitava vicino a casa mia”, ha scritto su Facebook l’artista, “e ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto”. La canzone è venuta così, “immagini, invece di un racconto”, con “lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po’ impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori”. Il cantante rivela di essere stato dalla sua parte quando la bambina divenuta adolescente “si metteva il rossetto e la mamma non voleva. Se fossi stato una femmina, a quell’età mi sarei comportato come lei”.

Eccola la Silvia ..fai presto che sono le otto .. 🤟🏻💥🚀 #silvia #zocca #anni70 #zoccaland #setipotessidire #vasconostop #ilblascofanclub #fuckcovid19 @taniasachs Gepostet von Vasco Rossi am Dienstag, 16. Juni 2020

In quel periodo Vasco viveva con la madre a Zocca, in via Mauro Testi, vicimno al bar Olimpia, i cui titolari erano i genitori della ormai celebre ragazza. La rivelazione, invero, era già avvenuta nel 2017, alla vigilia del Modena Park, da parte della stessa Silvia, una professoressa di filosofia in un liceo di Modena. La conferma le arrivò poi dallo stesso cantante: “Lui mi confermo che aveva pensato a me. Non mi disse esattamente il perché, ma con il tempo lo capii, Non so come, ma aveva colto un aspetto del mio carattere. Io sono sempre stata una sognatrice”.

Silvia di Vasco Rossi: il testo della canzone

Ecco il testo della canzone Silvia, di Vasco Rossi.

Silvia

Riposa dentro la stanza

Con una mano sotto il cuscino

Mentre di fuori spunta il mattino

Che fra non molto la sveglierà

Silvia

Si veste davanti allo specchio

E sulle labbra un po’ di rossetto

Andiamoci piano però con il trucco

Se no la mamma brontolerà.

Silvia

Fai presto che sono le 8,

se non ti muovi fai tardi lo stesso.

E poi la smetti con tutto quel trucco

Che non sta bene, te l’ho già detto.

Silvia

Non sente oppure fa finta,

guarda lo specchio poco convinta,

mentre una mano si ferma sul seno.

È ancora piccolo, ma crescerà.

Silvia,

fai presto che sono le 8,

se non ti muovi fai tardi lo stesso.

E poi la smetti con tutto quel trucco

He non sta bene, te l’ho già detto.

Silvia

Non sente oppure fa finta,

guarda lo specchio poco convinta,

mentre una mano si ferma sul seno.

È ancora piccolo ma crescerà.

Silvia

Ora corre oltre lo specchio

Dimenticando che sono le 8

E trova mille fantasie

Che non la lasciano più andar via

Che non la lasciano più andar via.

