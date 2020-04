Condividi su

Sentimi: testo e significato del nuovo singolo di Madame

Disponibile adesso, in tutte le piattaforme digitali di musica, il nuovo singolo di Madame: Sentimi.

Dopo il successo di Baby, pubblicata il 28 febbraio, e il remix di Andromeda insieme ad Elodie, Madame torna con un nuovo brano: Sentimi. Quest’ultimo è nato dalla collaborazione con Crookers, progetto portato avanti da Francesco Barbaglia (Phra).

Sentimi: il testo

Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci, stenditi

dormirò sulle tue mani calde

senti, senti

male provo pure a parlarne

sentimenti

così a caso non so come aiutare

Quando ci vedremo non saprò come vestirmi

metterò a soqquadro l’intero armadio

solo per un sei così bella

ma sarà abbastanza per te

mi videochiami e forse ti intristisce

Farmi i complimenti e on vedermi arrossire

scivolerei tra le tue mani lisce

almeno fino a che non riusciamo a dormire

mi racconti una favola così dormo

mi addormento con te come sottofondo

vorrei solo del profumo del sudore del tuo corpo

come stampo sulla felpa della Volcom che poi ti regalerò

Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci, stenditi

dormirò sulle tue mani calde

senti, senti

Male provo pure a parlarne

Sentimenti

così a caso non so come aiutare

Ti chiedo tue news (please)

e mandi i tuoi nudes (wow)

non so cosa dire

ma dimmi di più

Brindi alla mia, brindi alla tua

dimmi davvero che ti manco anch’io

bevi alla mia, bevo alla tua

sono già ubriaca da un quarto d’ora

Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci, stenditi

dormirò sulle tue mani calde

senti, senti

male provo pure a parlarne

sentimenti

così a caso non so come aiutare

Il significato del brano

Il significato del brano è spiegato dalla stessa artista: “È un pezzo che vuole rispecchiare l’amore degli anni ‘20 del ventunesimo secolo. Un amore a distanza, senza contatto fisico, con un’eccitazione mirata all’occasione e un sentimento quotidiano labile.”

Madame: vita e curiosità

Madame è lo pseudonimo di Francesca Galeno, artista classe 2002 che ha conquistato il panorama musicale italiano. Il suo successo è dovuto alla pubblicità involontaria fatta dal campione portoghese Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo ha pubblicato delle IG stories con Schiccherie, brano di maggior successo della diciasettenne. La giovane donna ha rivoluzionato il mondo del rap, finora considerato uno stile prettamente maschile. Il suo pseudonmino è nato per scherzo, grazie ad un generatore di nomi per drag queen (la sua idea iniziale era Wilde). A soli 17 anni vanta collaborazioni importanti, tra i quali Marracash, Elodie, Ensi, Night Skinny, Rkomi…

