Chi è Sergio Sylvestre: carriera, età e biografia dell’artista

Chi non conosceva Sergio Sylvestre fino a ieri, sicuramente non potrà dire lo stesso oggi, giovedì 18 giugno 2020, all’indomani della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli vinta dai partenopei allo Stadio Olimpico di Roma. Prima del fischio d’inizio, infatti, Sergio Sylvestre si è cimentato in una esibizione dell’Inno di Mameli che ha suscitato non poche polemiche, visto che nel corso dell’esibizione il cantante si è dimenticato alcune parole, salvo poi riprendere a cantare l’inno e a concluderlo. Molte le polemiche e le offese via social, soprattutto su Twitter, mentre Sylvestre ha deciso di scusarsi rivelando che non si era dimenticato le parole, ma che aveva dovuto interrompere per un attimo l’esibizione per la troppa emozione. Ma chi è Sergio Sylvestre, da dove viene e qual è stata la sua carriera fino a oggi?

Chi è Sergio Sylvestre

Sergio Sylvestre nasce a Los Angeles nel 1990 da madre messicana e padre originario di Haiti. Dopo un viaggio in Salento, s’innamora dell’Italia e decide di trasferirsi nel nostro Paese, dove inizia a lavorare come speaker per il Samsara Beach. Il punto di svolta è la sua partecipazione al talent show Amici, tra il 2015 e il 2016, in cui entra a far parte della squadra capitanata da J-Ax e Nek. Con il 61% dei voti ricevuti, Sylvestre ha stravinto la finale, dopodiché ha continuato a sviluppare la sua carriera musicale con l’album Big Boy (4 inediti e 4 cover), certificato disco d’oro. Nel 2017 arriva la consacrazione per un cantante che si esibisce nel nostro Paese, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2017, dove canta Con Te, brano scritto con Giorgia, piazzandosi al sesto posto. Ieri, mercoledì 17 giugno 2020, ha inaugurato la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli cimentandosi in un’esibizione poco fortunata dell’Inno di Mameli.

Alcune curiosità su Sylvestre: ama molto gli animali e in particolare i cani, non nasconde di essere un po’ ipocondriaco ed è molto emotivo. Un aneddoto racconta che la prima volta che ha visto il Colosseo, in un viaggio a Roma, sia stato travolto dall’emozione. Appassionato di cucina, adora a pari merito la tradizione messicana e, naturalmente, quella italiana.

